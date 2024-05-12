Садівники застерігають: не садіть на ділянці одне дерево — воно розплідник попелиці та гусениць

Українці полюбляють прикрашати присадибні ділянки квітучими деревами, які не приносять практичної користі. Проте одне садити точно не варто. Адже його люблять попелиця і гусениці.

Садівники стверджують, що йдеться про черемху. Це дерево має чудовий вигляд, але воно вважається одним з найнебезпечніших для саду.

Ніжні квіти, тонкий запах з нотками мигдалю — все це приваблює українців у черемсі. Однак, це дерево приведе із собою на ділянку різноманітних комах та шкідників. Зокрема, гусениць та попелицю.

Ще однією негативною стороною цього дерева можна назвати те, що після квітіння, коли пелюстки повністю опадають, дерева стоять похмурі, з голими гілками, що вкриті павутинням. Вигляд вони мають, правду кажучи, не надто декоративний.

Має черемха й інші мінуси, про які потрібно знати до того, як ви вирішили "прикрасити" сад цим деревом. Вона здатна "пригнічувати" своїх сусідів, не даючи їм плодоносити та розростатися. Особливо негативно вона впливає на фруктові дерева. Єдиним виключенням з правил є малина.

Коли черемха квітне, багато людей страждає на алергії. Дехто навіть скаржиться на сильний головний біль, який виникає в наслідок вдихання сильного аромату дерева.

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