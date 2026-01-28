Садівничий трюк, який захищає гортензії від лютих морозів

Гортензії. / © ТСН

Гортензія - квітка, яку беззаперечно можна назвати окрасою саду. Вони дуже полюбилися і українцям, зокрема і завдяки їхнім ефектним квітам. Ще однією перевагою гортензій є їхня стійкість – вони можуть справлятися навіть із суворими умовами. Однак дуже морозні зими можуть бути небезпечними.

Як захистити гортензії під час морозу, читайте у нашому матеріалі.

Гортензії дуже морозостійкі. Різні можуть добре пережити зиму - навіть за дуже низьких температур. Однак молоді рослини більш чутливі до морозів, ніж старші. Саме тому їх слід належним чином захищати, особливо в перші кілька років вирощування.

Під час сильних нічних заморозків, коли температура падає до -10 градусів і вище, гортензії слід накрити агроволокном. Це завжди чудове рішення для рослин, висаджених на відкритому повітрі.

Найкраще використовувати біле агроволокно щільністю 50-60 г/м² у два-три шари або обмотати кущі у кілька разів.

Варто застосовувати саме біле агроволокно, адже воно захищає від перепадів температур, не даючи рослині «прокинутися» під час зимових відлиг. Водночас чорним вкривати не можна, бо воно притягує сонце і спричиняє різкі перепади температур.

Якщо гортензія росте в горщику на терасі, а температура вночі значно опускається, то її слід перенести всередину. Бажано - до темнішої, прохолодної кімнати - як підвал або сарай. Однак, слід видалити листя та квіти, щоб рослина могла перейти в стан спокою.

