Садівникам радять закопувати овечу вовну в ґрунт навесні: навіщо це робити

Вівці / © Pexels

Садівникам радять використовувати овечу вовну в ґрунті навесні — цей природний матеріал може стати ефективним добривом і водночас допомогти захистити рослини від шкідників.

Про це повідомило видання Express.

Досвідчений британський садівник Ден Купер пояснює, що овеча вовна містить значну кількість поживних речовин, які поступово вивільняються під час розкладання. Зокрема, вона багата на азот (близько 10–11%), який стимулює активний ріст стебел і листя, а також калій, що сприяє цвітінню та формуванню плодів. Через повільне розкладання вовна працює як добриво з тривалим ефектом — зазвичай вона повністю розкладається у ґрунті протягом шести-дванадцяти місяців.

За словами фахівця, достатня кількість азоту допомагає рослинам формувати здорове листя, яке накопичує більше енергії для росту. Завдяки цьому квіткові культури, зокрема гортензії, можуть рясніше цвісти, а плодові рослини, як-от полуниця, формують більші ягоди.

Окрім поживної функції, овеча вовна має й інші переваги для саду. Вона здатна поглинати значну кількість води та поступово віддавати її рослинам, що допомагає довше зберігати вологу в ґрунті. Це може зменшити потребу в частому поливанні під час потепління.

Ще одна особливість вовни — її здатність відлякувати слимаків і равликів. Їм не подобається її груба текстура, а сама вовна може поглинати слиз, який потрібен цим молюскам для пересування та дихання, тому вони зазвичай уникають ділянок із таким бар’єром.

Фахівці також звертають увагу, що навесні фермери мають великі запаси сирої вовни через сезон стрижки овець. Через це її часто можна придбати відносно недорого безпосередньо на фермах, водночас підтримавши місцевих виробників.

Використовувати вовну в саду доволі просто. Її можна порвати на невеликі шматки й змішати з ґрунтом під час посадки рослин. Для вже укорінених культур вона підходить як мульча: достатньо розкласти тонкий шар навколо рослини та злегка перемішати з верхнім шаром ґрунту. Крім того, вовну додають до компосту, попередньо подрібнивши її, щоб пришвидшити процес розкладання.

