Садівники мають зробити це просто зараз: корисна порада експертів, яка врятує ваші рослини

Влітку дощі й волога створюють ідеальні умови для розмноження слимаків та равликів. Ці ненажерливі шкідники масово атакують полуницю, малину, томати, листя картоплі та квіти.

Експерти закликають вжити заходів уже в серпні, доки погода ще дозволяє. У вересні стане ще вологіше, ночі подовжаться — і слимаки почнуть активно паруватися та відкладати яйця, створюючи умови для нової хвилі нашестя 2026 року.

Один із найпростіших і найдоступніших способів стримати шкідників — це кавова гуща. Її радять розсипати навколо грядок або біля контейнерів із рослинами. Кофеїн, що міститься в каві, є токсичним для слимаків і равликів — саме ця речовина викликає у них сильне зневоднення. У результаті шкідники уникають місць, де присутня гуща.

У дослідженнях зазначено, що кавова гуща здатна зменшити популяцію слимаків на ділянці на 50–90%. При цьому вона безпечна для рослин і навіть може позитивно впливати на їхній ріст.

Фахівці підкреслюють, що не варто сипати гущу безпосередньо на слимаків — цей спосіб є болісним. Найкраще застосовувати каву як бар’єр — розкласти її у суху, ясну погоду на поверхні ґрунту, аби відлякувати шкідників до того, як ті знищать урожай і відкладуть яйця.

