Садівники назвали шість швидкорослих квітучих ліан, які ідеально закривають паркани

Якщо ви шукаєте прості у догляді, але ефектні квітучі ліани, які швидко оплетуть паркан або шпалеру, — видання RealSimple зібрало для вас найкращі варіанти. Експерти з рослин поділилися культурами, які не потребують складного догляду, але дають максимальний декоративний ефект.

Коралова жимолость (Coral Honeysuckle)

Фахівчиня з рослин Марина Прокатен (додаток Plantum, що допомагає визначати рослини та доглядати за ними) розповідає, що ця потужна квітуча ліана походить зі східної частини США та відома своїми яскравими червонуватими квітами трубчастої форми.

Рослина здатна підійматися на висоту понад 6 метрів, обвиваючи кущі та молоді дерева. Молоді пагони спершу зелені й трохи опушені, а з часом набувають світло-коричневого або червоно-помаранчевого відтінку. Квіти приваблюють колібрі та метеликів, роблячи сад ще живішим. У штаті Мен ця рослина навіть перебуває під охороною, тоді як в інших регіонах її активно використовують у декоративному озелененні. Існують різні сорти — з різними відтінками квітів та періодами цвітіння.

Зони морозостійкості USDA: 5–9;

Ґрунт: невибаглива культура, добре росте майже в будь-якому ґрунті, головне — якісний дренаж, щоб уникнути загнивання коренів;

Освітлення: найкраще почувається на сонці, але витримує й напівтінь;

Розміри: понад 6 м.

Актинідія витривала (Hardy Kiwi)

Ландшафтна дизайнерка та авторка First Tunnels Елізабет Веддінгтон зазначає, що це одна з найкращих багаторічних витких рослин, яка при цьому напрочуд проста у вирощуванні.

Актинідія дає невеликі, але поживні плоди та формує густу зелену масу, яка чудово підходить для створення тіні або живої огорожі. Рослина довговічна й енергійна, але потребує міцної опори, а також чоловічих і жіночих екземплярів для плодоношення. Натомість винагороджує рясним урожаєм упродовж багатьох років.

Зони морозостійкості USDA: 3–8;

Ґрунт: родючий, добре дренований;

Освітлення: повне сонце або півтінь;

Розміри: 4,5–7,5 м.

Їстівна пасифлора (Passionfruit / Passiflora edulis)

Садівник Матт Татт (Aguacateros.com) називає пасифлору однією з найкращих швидкорослих ліан для озеленення огорож і шпалер.

Вона дуже швидко розвивається, має декоративне листя та водночас дає смачні їстівні плоди. Одна рослина здатна плодоносити багато разів протягом літа й навіть восени, забезпечуючи стабільний урожай.

Зони морозостійкості USDA: 9a–11b (у холодніших регіонах потребує укриття або зимівлі в приміщенні);

Ґрунт: будь-який, без особливих вимог;

Освітлення: від напівтіні до повного сонця;

Розміри: дуже швидко розростається, може вкривати великі дерева.

Виноградна лоза (Grapevine)

Виноград — це класика серед витких рослин, яка поєднує декоративність і практичну користь.

За словами Елізабет Веддінгтон, виноградні лози дають урожай, створюють природну тінь і формують середовище для корисних комах. Після вкорінення вони стають довговічними та стійкими до посухи, але потребують регулярної обрізки для кращого росту та плодоношення.

Зони морозостійкості USDA: 4–10 (залежно від сорту);

Ґрунт: помірно родючий, добре дренований;

Освітлення: сонячні ділянки;

Розміри: 4,5–9 м.

Жасмин зоряний (Star Jasmine)

Марина Прокатен зазначає, що ця вічнозелена ліана походить зі Східної та Південно-Східної Азії й завоювала популярність у всьому світі завдяки своїй декоративності та аромату.

Жасмин зоряний має блискуче темно-зелене листя та ніжні білі зірчасті квіти. Рослина активно використовується для озеленення парканів, альтанок і фасадів. Окремий бонус — сильний приємний аромат, який приваблює бджіл і перетворює сад на справжню ароматну оазу.

Зони морозостійкості USDA: 8–11;

Ґрунт: родючий, добре дренований, помірно вологий;

Освітлення: від півтіні до сонця, але на сонці цвіте рясніше;

Розміри: 7–12 м.

Квасоля витка (Runner Beans)

Якщо потрібна швидка сезонна рослина для озеленення, Елізабет Веддінгтон радить витку квасолю.

Це не лише декоративна, а й корисна культура: вона збагачує ґрунт азотом, покращуючи його стан природним шляхом. Швидко росте, дає їстівні стручки та приваблює запилювачів яскравими квітами. Ідеальний варіант для екологічного садівництва.