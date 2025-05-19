Які квіти посадити на клумбі, щоб не поливати / © Pixabay

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У літній період, коли спека поєднується з тривалою відсутністю дощів, регулярний полив стає складним завданням для багатьох власників присадибних ділянок. Як зазначає Real Simple, у таких умовах варто віддавати перевагу квітам, що витримують тривалу посуху без втрати привабливості.

Лаванда

Лаванда цінується за ніжний аромат і гармонійне забарвлення, а також за здатність приваблювати корисних комах-запилювачів, що робить її цінним доповненням до будь-якого саду. Крім того, ця рослина не вимоглива у догляді, що є вагомою перевагою для садівника. Хоча на початку росту лаванда потребує регулярного зволоження, після укорінення вона добре переносить посушливі умови і довго зберігає здоровий вигляд.

Шавлія

Шавлія — одна з найулюбленіших рослин серед запилювачів, яка вирізняється високими, елегантними квітконосами у відтінках синього, рожевого та фіолетового. Багато її сортів здатні квітнути тривало — від літніх місяців і до перших осінніх морозів. Посадивши ці багаторічники, ви швидко відчуєте віддачу у вигляді яскравого цвітіння та економії часу й коштів на догляд.

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Деревій

Деревій — широко розповсюджена польова рослина, легко впізнавана за плоскими суцвіттями з численних дрібних білих квіток і характерним пір’ястим листям, що нагадує папороть. Після укорінення деревій стає дуже витривалим до посухи, потребуючи мінімум або навіть зовсім без додаткового поливання. Його рясне і тривале цвітіння робить його чудовим доповненням будь-якої клумби.

Осот

Завдяки своїм округлим суцвіттям і живому вигляду ця рослина миттєво приверне увагу у вашому саду. Ці невибагливі багаторічники, стійкі до посухи, не тільки залучають запилювачів, а й тривалий час цвітуть — від середини літа і аж до пізньої осені.

Чистець візантійський

Якщо ви шукаєте швидкорослу ґрунтопокривну рослину для густішого озеленення альпінарію, чистець стане ідеальним варіантом. Його м’яке сріблясте листя створює атмосферу затишку і гармонії, а сама рослина відзначається невибагливістю — вона добре розвивається навіть при мінімальному догляді і майже не потребує поливання.