Салат "Десятка" на зиму: забутий рецепт із перцю, баклажанів і помідорів

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Салат «Десятка» — одна з тих домашніх заготовок, які багато хто пам’ятає ще з дитинства. Його назва проста: для класичного рецепта часто беруть по десять основних овочів — баклажанів, перців, помідорів і цибулин. Узимку така закуска добре смакує до картоплі, каш, м’яса або просто з хлібом.

ТСН.ua ділиться цікавим рецептом.

Чому салат називається «Десятка»

Назва «Десятка» з’явилася через зручні пропорції. В багатьох домашніх рецептах беруть по 10 штук основних овочів: баклажанів, солодкого перцю, помідорів і цибулі.

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Такий спосіб легко запам’ятати без ваг і складних розрахунків. Але якщо овочі дуже великі або дуже дрібні, кількість можна трохи коригувати, щоб салат не вийшов занадто рідким чи, навпаки, надто густим.

Що потрібно для салату «Десятка»

Для класичного варіанта знадобиться:

баклажани — 10 шт.

солодкий перець — 10 шт.

помідори — 10 шт.

цибуля — 10 шт.

морква — 10 шт. (за бажанням)

олія — 250 мл

цукор — 100–150 г

сіль — 2 ст. л.

оцет 9% — 100 мл

часник — 1 головка (за бажанням)

чорний перець — за смаком

Моркву додають не всі. З нею салат виходить солодшим і густішим, без неї — більш овочевим і трохи легшим.

Як підготувати овочі

Баклажани помийте та наріжте кружальцями або півкружальцями. Якщо вони великі, краще нарізати шматками середнього розміру, щоб їх було зручно їсти.

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Перець очистьте від насіння і наріжте смужками. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — кружальцями або натріть на великій тертці.

Помідори можна нарізати часточками або перебити блендером. Якщо хочете більш однорідний соус, краще зробити томатне пюре. Якщо любите шматочки овочів, залиште помідори нарізаними.

Чи потрібно вимочувати баклажани

Сучасні баклажани часто не мають сильної гіркоти, тому вимочувати їх не завжди потрібно. Але якщо овочі великі або ви боїтеся гіркого присмаку, можна посипати нарізані баклажани сіллю, залишити на 20–30 хвилин, а потім промити і злегка відтиснути.

Цей крок також допомагає баклажанам менше вбирати олію.

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Як приготувати салат «Десятка»

До великої каструлі налийте олію, додайте помідори або томатне пюре, сіль і цукор. Доведіть до кипіння.

Після цього додайте цибулю, моркву, перець і баклажани. Обережно перемішайте, щоб овочі рівномірно покрилися томатною основою.

Тушкуйте салат на невеликому вогні приблизно 30–40 хвилин, періодично помішуючи. Овочі мають стати м’якими, але не перетворитися на кашу.

Наприкінці додайте подрібнений часник та оцет. Перемішайте, проваріть ще 5 хвилин і розкладіть гарячий салат до стерилізованих банок.

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Банки та кришки потрібно заздалегідь вимити і простерилізувати. Гарячий салат розкладайте до банок майже до верху, одразу закривайте кришками та перевертайте догори дном.

Після цього банки треба накрити рушником або ковдрою і залишити до повного охолодження. Так вони довше зберігають тепло, а заготовка краще прогрівається.

Як зробити салат густішим, а смак — гострішим

Якщо помідори дуже соковиті, салат може вийти рідкуватим. У такому разі томатну основу можна трохи виварити, перш ніж додавати решту овочів.

Також не варто нарізати овочі занадто дрібно. Великі шматочки краще тримають форму і роблять салат апетитнішим.

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Для гострішого варіанта можна додати шматочок гострого перцю або більше часнику. Проте краще не переборщити, особливо якщо салат готується для всієї родини.

Гостроту зручно регулювати поступово: додати трохи перцю, спробувати томатну основу і вже потім вирішити, чи потрібно більше.

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