Салат із кабачків за 10 хвилин: топ-3 прості рецепти, які зникають зі столу першими

Як приготувати салат з кабачків / © unsplash.com

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Кабачки давно перестали бути лише інгредієнтом для оладок чи рагу. Молоді плоди чудово смакують у свіжому вигляді, легко поєднуються з овочами, сиром, зеленню та ароматними заправками. До того ж такі страви не потребують тривалої термічної обробки, тому ідеально підходять для літнього меню.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три рецепти салатів із кабачків, які можна приготувати за лічені хвилини.

Салат із молодих кабачків, огірків і зелені

Легкий, соковитий та освіжаючий салат, який особливо смакує у спеку.

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Інгредієнти:

2 молоді кабачки;

2 свіжі огірки;

пучок кропу;

пучок петрушки;

2 столові ложки оливкової олії;

1 столова ложка лимонного соку;

сіль і чорний перець — до смаку.

Як приготувати

Кабачки та огірки наріжте дуже тонкими кружальцями або смужками за допомогою овочечистки. Подрібніть зелень і змішайте її з овочами. Окремо приготуйте заправку з оливкової олії, лимонного соку, солі та перцю. Полийте салат, добре перемішайте й залиште на 5–10 хвилин, щоб овочі трохи промаринувалися.

Салат із кабачків, помідорів і фети

Поєднання ніжного сиру та свіжих овочів робить цю страву ситною, але водночас легкою.

Інгредієнти:

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2 молоді кабачки;

2 великі помідори;

150 г сиру фета;

жменя листя базиліку;

2 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка бальзамічного оцту;

мелений чорний перець.

Спосіб приготування

Кабачки наріжте тонкими стрічками. Помідори поділіть на великі шматочки, а сир розкришіть руками. З’єднайте всі компоненти у великій мисці, додайте листя базиліку. Заправте оливковою олією та бальзамічним оцтом. За бажанням приправте свіжомеленим перцем. Солити варто обережно, адже фета вже достатньо солона.

Пікантний салат із кабачків, моркви та часнику

Цей рецепт нагадує овочі по-корейськи, але готується значно швидше.

Інгредієнти:

2 молоді кабачки;

1 велика морква;

2 зубчики часнику;

2 столові ложки рослинної олії;

1 столова ложка яблучного оцту;

1 чайна ложка меду;

1 чайна ложка кунжуту;

сіль;

мелений перець.

Покрокове приготування

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Кабачки та моркву натріть на тертці для корейських овочів або наріжте тонкою соломкою. Часник пропустіть через прес. Для заправки змішайте олію, оцет, мед, сіль і перець. Додайте соус до овочів, добре перемішайте та залиште приблизно на 15 хвилин. Перед подачею посипте кунжутом.

Як зробити салат із кабачків ще смачнішим

Молоді кабачки не потрібно очищати від шкірки, якщо вона тонка та ніжна. Саме вона додає страві приємної текстури.

Щоб овочі залишалися хрусткими, заправляйте салат безпосередньо перед подачею. Якщо кабачки виділили багато соку, його краще злити.

До таких салатів чудово пасують горіхи, насіння, рукола, пармезан, м’ята, кінза або кілька крапель соєвого соусу. Кожен із цих інгредієнтів допоможе урізноманітнити знайомий смак без зайвих зусиль.

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