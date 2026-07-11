Салат із огірків “Ніжинський”: як закрити легендарну хрумку закуску на зиму

Огірки

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Салат «Ніжинський» — одна з найвідоміших заготовок із огірків на зиму. Його готують із простих інгредієнтів: огірків, цибулі, кропу, олії, оцту, солі та цукру. Такий салат добре смакує до картоплі, каш, м’яса і домашніх страв, а головний секрет — не переварити огірки, щоб вони залишилися хрумкими.

ТСН.ua розповідає про простий рецепт консервації.

Що таке салат «Ніжинський»

«Ніжинський» — це салат із нарізаних огірків, цибулі та зелені в маринаді. Його закривають у банки на зиму й подають як готову холодну закуску.

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Салат отримав популярність завдяки простому складу і знайомому домашньому смаку. У ньому немає складних інгредієнтів, але поєднання огірків, цибулі та кропу робить заготовку дуже ароматною.

Які огірки обрати для салату

Для салату найкраще брати міцні огірки середнього розміру. Вони мають бути свіжими, пружними, без м’яких ділянок і жовтизни.

Перерослі огірки теж можна використати, але з ними салат може бути менш хрумким. Якщо огірки великі, краще перевірити насіння: якщо воно вже грубе, серединку можна частково прибрати.

Щоб огірки були пружнішими, перед приготуванням їх можна замочити в холодній воді на 2–3 години.

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Що потрібно для салату «Ніжинський»

Для простого рецепта знадобиться:

огірки — 2 кг;

цибуля — 500 г;

кріп — великий пучок;

сіль — 2 ст. л. без великої гірки;

цукор — 2–3 ст. л.;

оцет 9% — 80–100 мл;

олія — 100 мл;

чорний перець горошком — за смаком;

лавровий лист — за бажанням.

Цукор, оцет і сіль краще не змінювати навмання, якщо салат готується саме для зимового зберігання.

Як нарізати огірки

Огірки потрібно добре помити, зрізати кінчики і нарізати кружальцями або півкружальцями. Оптимальна товщина — приблизно 3–5 мм.

Не варто різати огірки занадто тонко. Тонкі шматочки швидше розм’якшуються і можуть втратити хрумкість після стерилізації.

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Цибулю наріжте півкільцями, а кріп дрібно посічіть.

Як підготувати салат перед закриванням

Складіть огірки, цибулю і кріп у велику миску або каструлю. Додайте сіль, цукор, оцет, олію і перець. Обережно перемішайте, щоб не поламати огірки.

Залиште овочі на 1–2 години, щоб вони пустили сік. За цей час огірки трохи промаринуються, а в мисці з’явиться ароматна рідина.

Періодично салат можна обережно перемішувати.

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Як розкладати салат у банки

Банки і кришки потрібно заздалегідь добре вимити й простерилізувати. На дно кожної банки можна покласти кілька горошин чорного перцю і маленький лавровий лист.

Розкладіть салат у банки, злегка ущільнюючи ложкою, але не тисніть занадто сильно. Потім рівномірно розлийте сік, який утворився після маринування.

Огірки мають бути покриті маринадом. Якщо рідини трохи не вистачає, можна долити невелику кількість кип’яченої води, але краще, щоб основою був власний сік овочів.

Чи потрібно стерилізувати салат «Ніжинський»

Так, салат «Ніжинський» зазвичай стерилізують уже в банках. Це допомагає заготовці краще зберігатися взимку.

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Поставте банки в каструлю з рушником на дні, налийте теплу воду до «плічок» банок і прикрийте кришками. Після закипання стерилізуйте банки об’ємом 0,5 л приблизно 10–12 хвилин, а літрові — приблизно 15–20 хвилин.

Після стерилізації банки одразу закрийте, переверніть догори дном і накрийте рушником або ковдрою до повного охолодження.

Як не переварити огірки

Головна помилка — стерилізувати салат занадто довго. Через це огірки можуть стати м’якими і втратити приємну текстуру.

Важливо дотримуватися часу стерилізації і не нарізати огірки надто тонко. Так вони краще збережуть форму і хрумкість.

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Чим можна доповнити рецепт

Класичний варіант салату — це огірки, цибуля і кріп. Але за бажанням можна додати:

трохи часнику;

зерна гірчиці;

духмяний перець;

петрушку;

кілька шматочків гострого перцю.

Втім, не варто перевантажувати салат спеціями. Його головний смак — свіжі огірки, цибуля і кріп.

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