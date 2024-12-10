Салат "Картопляний": за святковим столом ця страва отримає найбільше компліментів

Якщо ви думаєте, що салати з картоплею не мають святкового вигляду, тоді спробуйте приготувати за цим рецептом. Ви обов'язково змінете свою думку.
Гарантовано цей картопляний салат гості за столом з'їдять першим. Такої смакоти ви ще не готували.
Інгредієнти
- картопля
- 3 шт.
- яйця
- 3 шт.
- сіль
- за смаком
- варена ковбаса
- 200 г
- маринований огірок
- 2 шт.
- олія
- для смаження
- майонез
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
- Картоплю очистити і натерти на терці для корейської моркви. Перекласти в глибоку миску, залити водою, промити, щоб вийшов крохмаль, і добре просушити. Розігріти на сковорідці олію, посмажити картоплю до золотистого кольору, викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.
- Яйця збити з сіллю, обсмажити на маслі на сковороді, щоб вийшов млинець золотистого кольору. Охолодити і нарізати соломкою.
- В миску натерти на терці маринований огірок і ковбасу, додати майонез і добре перемішати.
- Салат зібрати в роз'ємному кільці: перший шар яйце, зверху суміш з ковбаси і огірка, зверху висипати підсмажену картоплю.
Смачного!