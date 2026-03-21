Салат з черемшею: три рецепти простих, але дуже смачних страв
Черемша багата на вітаміни А, С і К, кальцій, залізо, фосфор, натрій, мідь, цинк, селен і магній.
Черемша - зелень, яка одна з перших виростає навесні. Ця рослина дуже соковита, ароматна та корисна - містить вітамін С, калій, магній та хлорофіл. Черемша - український суперфуд, що є ідеальним для приготування салатів.
Варіантів салатів з черемшею – безліч. ТСН.ua підготував три простих, але дуже поживних салатів.
Салат з черемші, яйця та огірка
Інгредієнти:
черемша — 1 пучок
яйця — 3 шт
огірок — 1-2 шт
сметана або йогурт — 2 ст. л.
сіль, перець — за смаком
Приготування
Яйця відваріть наріжте кубиками. Черемшу дрібно поріжте, огірок — кубиками. Все змішайте, додайте сметану, сіль і перець.
Салат з черемші та редиски
Інгредієнти:
черемша — 1 пучок
редиска — 5-6 шт
зелена цибуля — 1 пучок
оливкова олія — 2 ст. л.
лимонний сік — 1 ч. л.
гірчиця в зернах 1 ч. л.
сіль, перець — за смаком
Приготування
Редиску наріжте кружальцями, черемшу і зелену цибулю — дрібно. Приготуйте заправку: змішайте олію, лимонний сік, гірчицю сіль та перець. Добре перемішайте і заправте салат.
Салат з черемші та картоплі
Інгредієнти:
черемша — 1 пучок
картопля відварена — 3-4 шт
маринований огірок — 1-2 шт
олія або сметана — 2-3 ст. л.
сіль, перець — за смаком
Приготування
Картоплю та огірок наріжте кубиками. Подрібніть черемшу. Заправте олією або сметаною, посоліть і перемішайте.
