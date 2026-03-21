Салат з черемшею: три рецепти простих, але дуже смачних страв

Реклама

Черемша - зелень, яка одна з перших виростає навесні. Ця рослина дуже соковита, ароматна та корисна - містить вітамін С, калій, магній та хлорофіл. Черемша - український суперфуд, що є ідеальним для приготування салатів.

Варіантів салатів з черемшею – безліч. ТСН.ua підготував три простих, але дуже поживних салатів.

Салат з черемші, яйця та огірка

Інгредієнти:

Реклама

черемша — 1 пучок

яйця — 3 шт

огірок — 1-2 шт

сметана або йогурт — 2 ст. л.

сіль, перець — за смаком

Приготування

Яйця відваріть наріжте кубиками. Черемшу дрібно поріжте, огірок — кубиками. Все змішайте, додайте сметану, сіль і перець.

Салат з черемші та редиски

Інгредієнти:

черемша — 1 пучок

редиска — 5-6 шт

зелена цибуля — 1 пучок

оливкова олія — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

гірчиця в зернах 1 ч. л.

сіль, перець — за смаком

Приготування

Реклама

Редиску наріжте кружальцями, черемшу і зелену цибулю — дрібно. Приготуйте заправку: змішайте олію, лимонний сік, гірчицю сіль та перець. Добре перемішайте і заправте салат.

Салат з черемші та картоплі

Інгредієнти:

черемша — 1 пучок

картопля відварена — 3-4 шт

маринований огірок — 1-2 шт

олія або сметана — 2-3 ст. л.

сіль, перець — за смаком

Приготування

Картоплю та огірок наріжте кубиками. Подрібніть черемшу. Заправте олією або сметаною, посоліть і перемішайте.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом класичного салату "Весняний".