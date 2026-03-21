154
1 хв

Салат з черемшею: три рецепти простих, але дуже смачних страв

Черемша багата на вітаміни А, С і К, кальцій, залізо, фосфор, натрій, мідь, цинк, селен і магній.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Черемша.

Черемша. / © Credits

Черемша - зелень, яка одна з перших виростає навесні. Ця рослина дуже соковита, ароматна та корисна - містить вітамін С, калій, магній та хлорофіл. Черемша - український суперфуд, що є ідеальним для приготування салатів.

Варіантів салатів з черемшею – безліч. ТСН.ua підготував три простих, але дуже поживних салатів.

Салат з черемші, яйця та огірка

Інгредієнти:

  • черемша — 1 пучок

  • яйця — 3 шт

  • огірок — 1-2 шт

  • сметана або йогурт — 2 ст. л.

  • сіль, перець — за смаком

Приготування

Яйця відваріть наріжте кубиками. Черемшу дрібно поріжте, огірок — кубиками. Все змішайте, додайте сметану, сіль і перець.

Салат з черемші та редиски

Інгредієнти:

  • черемша — 1 пучок

  • редиска — 5-6 шт

  • зелена цибуля — 1 пучок

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • лимонний сік — 1 ч. л.

  • гірчиця в зернах 1 ч. л.

  • сіль, перець — за смаком

Приготування

Редиску наріжте кружальцями, черемшу і зелену цибулю — дрібно. Приготуйте заправку: змішайте олію, лимонний сік, гірчицю сіль та перець. Добре перемішайте і заправте салат.

Салат з черемші та картоплі

Інгредієнти:

  • черемша — 1 пучок

  • картопля відварена — 3-4 шт

  • маринований огірок — 1-2 шт

  • олія або сметана — 2-3 ст. л.

  • сіль, перець — за смаком

Приготування

Картоплю та огірок наріжте кубиками. Подрібніть черемшу. Заправте олією або сметаною, посоліть і перемішайте.

