Салат з кабачків за лічені хвилини: простий літній рецепт, який підкорює з першої ложки

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У сезон свіжих овочів хочеться готувати страви, що поєднують простоту, користь і насичений смак. Одним із таких варіантів є салат із запечених кабачків та помідорів. Завдяки запіканню овочі стають ніжними, ароматними й набувають легкої солодкуватої нотки, а свіжа зелень і заправка вдало підкреслюють їхній смак.

Такий салат можна подавати як самостійну легку вечерю, гарнір до м’яса чи риби або навіть як закуску на святковий стіл. Як приготувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Які інгредієнти знадобляться

Для приготування знадобляться:

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2 молоді кабачки;

2–3 великі помідори;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. оливкової олії;

жменя свіжої петрушки або базиліку;

50–70 г фети або бринзи (за бажанням);

сіль;

чорний мелений перець;

1 ч. л. лимонного соку або бальзамічного оцту.

Усі продукти доступні, а їх поєднання створює яскравий літній смак без зайвих складнощів.

Як правильно запекти кабачки

Помийте кабачки та наріжте кружечками або великими півкільцями завтовшки приблизно один сантиметр. Деко застеліть пергаментом, викладіть овочі в один шар, збризніть половиною оливкової олії, посоліть і додайте трохи чорного перцю.

Запікайте у духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 20–25 хвилин. За цей час шматочки стануть м’якими, а краї злегка підрум’яняться. Після приготування дайте їм охолонути до теплого стану.

Підготовка інших складових

Помідори наріжте великими дольками або кубиками. Якщо використовуєте дуже соковиті плоди, зайву рідину можна злити, щоб страва не стала водянистою.

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Часник дрібно подрібніть або пропустіть через прес. Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте. Фету або бринзу розкришіть руками на невеликі шматочки.

Як зібрати салат

У великій мисці акуратно змішайте запечені кабачки з помідорами. Додайте зелень, часник і сир. Окремо приготуйте просту заправку: змішайте залишок оливкової олії з лимонним соком або бальзамічним оцтом. Полийте овочі та обережно перемішайте, щоб зберегти їхню форму.

Перед подачею залиште салат на 10–15 хвилин. За цей час інгредієнти обміняються ароматами, а смак стане більш насиченим.

Чим можна доповнити рецепт

Цю страву легко адаптувати до власних вподобань. До неї чудово пасують:

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обсмажені кедрові горішки;

волоські горіхи;

маслини;

рукола;

свіжий шпинат;

насіння кунжуту;

кілька крапель меду в заправці для легкої солодкої нотки.

Любителі більш ситних страв можуть додати запечене куряче філе або шматочки слабосолоного лосося.

Корисні поради

Для цього рецепту найкраще обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою. Вони мають ніжну структуру і не потребують очищення.

Помідори повинні бути стиглими, але достатньо щільними, щоб добре тримали форму після нарізання.

Салат однаково смакує теплим і повністю охолодженим, тому його можна приготувати заздалегідь перед приходом гостей.

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