Салат з оселедцем і мандаринами стане для вас відкриттям: рецепт для справжніх гурманів

Салат з оселедцем. Перше, що спадає на думку - це традиційна та улюблена багатьма "Шуба". Але якщо поєднати цю рибу, скажімо, з мандарином? Сміливо. І смачно.

ТСН.ua підготував рецепт салату із незвичним поєднанням продуктів - оселедця і мандаринів.

Інгредієнти для салату

500 г оселедця "Матіас" в олії;

чотири мандарини;

3/4 склянки зеленого винограду без кісточок;

одна червона цибулина;

одна столова ложка волоських горіхів.

Інгредієнти для соусу:

дві столові ложки майонезу;

дві столові ложки йогурту;

дві чайні ложки гірчиці;

сіль і перець до смаку.

Приготування:

1. Оселедець наріжте великими кубиками. Частинки мандарина та виноградинки розріжте на половинки.

2. Наріжте цибулю дрібним кубиком. Після цього залийте її окропом на кілька хвилин, а потім процідіть.

3. Горіхи обсмажте на сухій сковороді, а після цього подрібніть.

4. Для приготування соусу змішайте майонез, йогурт, гірчицю, сіль і перець. Ретельно перемішайте.

5. З'єднайте всі інгредієнти салату. Заправте соусом та перемішайте.Перед подавання осипте салат подрібненими горіхами.

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