Салат з оселедцем і мандаринами стане для вас відкриттям: рецепт для справжніх гурманів

Салат здивує поєднанням смаків.
Салат з оселедцем. Перше, що спадає на думку - це традиційна та улюблена багатьма "Шуба". Але якщо поєднати цю рибу, скажімо, з мандарином? Сміливо. І смачно.
ТСН.ua підготував рецепт салату із незвичним поєднанням продуктів - оселедця і мандаринів.
Інгредієнти для салату
- 500 г оселедця "Матіас" в олії;
- чотири мандарини;
- 3/4 склянки зеленого винограду без кісточок;
- одна червона цибулина;
- одна столова ложка волоських горіхів.
Інгредієнти для соусу:
- дві столові ложки майонезу;
- дві столові ложки йогурту;
- дві чайні ложки гірчиці;
- сіль і перець до смаку.
Приготування:
1. Оселедець наріжте великими кубиками. Частинки мандарина та виноградинки розріжте на половинки.
2. Наріжте цибулю дрібним кубиком. Після цього залийте її окропом на кілька хвилин, а потім процідіть.
3. Горіхи обсмажте на сухій сковороді, а після цього подрібніть.
4. Для приготування соусу змішайте майонез, йогурт, гірчицю, сіль і перець. Ретельно перемішайте.
5. З'єднайте всі інгредієнти салату. Заправте соусом та перемішайте.Перед подавання осипте салат подрібненими горіхами.