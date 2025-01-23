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Салат з оселедцем і мандаринами стане для вас відкриттям: рецепт для справжніх гурманів

Салат з оселедцем і мандаринами стане для вас відкриттям: рецепт для справжніх гурманів

Оселедець. / Фото: pixabay.com

Салат здивує поєднанням смаків.

Салат з оселедцем. Перше, що спадає на думку - це традиційна та улюблена багатьма "Шуба". Але якщо поєднати цю рибу, скажімо, з мандарином? Сміливо. І смачно. 

ТСН.ua підготував рецепт салату із незвичним поєднанням продуктів - оселедця і мандаринів. 

Інгредієнти для салату

  • 500 г оселедця "Матіас" в олії;
  • чотири мандарини;
  • 3/4 склянки зеленого винограду без кісточок;
  • одна червона цибулина;
  • одна столова ложка волоських горіхів.

Інгредієнти для соусу:

  • дві столові ложки майонезу;
  • дві столові ложки йогурту;
  • дві чайні ложки гірчиці;
  • сіль і перець до смаку.

Приготування:

1. Оселедець наріжте великими кубиками. Частинки мандарина та виноградинки розріжте на половинки.

2. Наріжте цибулю дрібним кубиком. Після цього залийте її окропом на кілька хвилин, а потім процідіть.

3. Горіхи обсмажте на сухій сковороді, а після цього подрібніть.

4. Для приготування соусу змішайте майонез, йогурт, гірчицю, сіль і перець. Ретельно перемішайте.

5. З'єднайте всі інгредієнти салату. Заправте соусом та перемішайте.Перед подавання осипте салат подрібненими горіхами.

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