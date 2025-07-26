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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
145
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Салат залишатиметься свіжим аж два тижні: як правильно зберігати зелень у холодильнику

Листя салату не зів’яне і залишатиметься хрустким, якщо його правильно зберігати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Листя салату.

Листя салату. / © Associated Press

Салат – це ідеальний продукт для приготування літніх страв - чи то для салату, чи для бургера чи смузі. Втім, він може швидко зів’янути - навіть, якщо зберігається у холодильнику.

Експертки з їжі Лаура Фуентес розповіла, як зберегти свіжість салату, повідомляє Mirror.

Салат, як і багато фруктів та овочів, має захисну шкірку. Саме це робить його більш схильним до псування. Якщо залишити салат немитим, він може висохнути та зів'яти, а також стати слизьким або навіть запліснявілим.

Як зберігати салату в холодильнику

Перш за все салат треба вимити. Його може містити бактерії та бруд, які прискорять ріст цвілі. Для миття використовуйте суміш води та оцту. Він містить кислоту з антимікробними властивостями, яка знищує шкідливі мікроорганізми і допомагає надовго зберегти салат свіжим.

Потрібно змішати одну частину білого оцту з трьома частинами холодної води, замочити салатне листя на три хвилини, але не довше. Інакше - може з’явитися оцтовий присмак

Щоб висушити листя, або просто викладіть його на чистий кухонний рушник і акуратно промокніть. Важливо видалити всю вологу з салату перед тим, як помістити його до холодильник, бо будь-яка волога призведе до його швидкого псування.

Покладіть сухе листя до пакету на блискавці разом з паперовим рушником або до контейнера з кришкою, щоб паперовий рушник увібрав зайву вологу.

Оскільки салат містить багато води, цей метод дає змогу зберігати його свіжим від 10 до 14 днів.

Нагадаємо, ми писали про те, де і як правильно зберігати відкритий кетчуп.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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