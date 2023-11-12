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Салати з буряку: найпростіші та найцікавіші рецепти

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
852
Час на прочитання
3 хв
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Салати з буряку: найпростіші та найцікавіші рецепти

Салати з буряків

Найкращі рецепти з буряку на будь-який смак

Буряк — незамінний овоч для тих, хто дбає про своє здоров’я та фігуру. А ще він чудово поєднується майже зі всіма найрізноманітнішими продуктами. Що не додаси до буряка —  будь-яке насіння,  сир, печінку, грибочки, фрукти  — буде смачно.

Найпростіший салат з буряків

Рецепт найпростішого салату з буряків   – це салат з буряків і цибулі. Мінімум інгредієнтів — буряк, цибуля, лимон та олія. Салат підійде і в піст, і як гарнір до м'яса.

Для приготування салату потрібно  два середніх буряки,  цибуля, сік пів лимона, сіль — пів чайної ложки.

Приготування салату 

  • Буряки зварити, почистити та натерти на грубу терку.

  • Цибулю почистити, дрібно нарізати й додати до буряків.

  • Додати 2 чайні ложки лимонного соку, олію, посолити та перемішати.

Салат з буряка та сиром

Для салату можна використовувати будь-який сир – фета, бринза, Адигейський.

Інгредієнти:

  • один буряк,

  • яйця - 2 шт.,

  • цибулина - 1 шт.,

  • сир - 200 г,

  • олія - 3 ст. лож,

  • сіль, перець до смаку,

  • зелень,

  • насіння чіа, льону чи кунжуту.

Приготування салату з буряком та сиром

  • Відварений буряк наріжте кубиками.

  • Сир поріжте на дрібні кубики.

  • Відварені яйця поріжте на шматочки.

  • Цибулю поріжте півкільцями. 

  • Зелень наріжте ножем дрібненько і додайте решти інгредієнтів.

  • Посоліть, поперчіть, влийте олію. Додайте насіння чіа, льону чи кунжуту. Перемішайте. 

М’ясний салат з буряком

Інгредієнти:

  • буряк - 2 шт.,

  • морква - 1 шт.,

  • м’ясо будь-яке -  200-300 г

  • цибулина — одна середнього розміру,

  • олія - 4-5 ст. л

Приготування м'ясного салату з буряком:

  • Буряк та м'ясо ріжемо тонкою соломкою.

  • Буряк обсмажуємо на середньому вогні в невеликій кількості олії.

  • М’ясо маринуємо  в солі, перці, соєвому соусі. Потім обсмажуємо або відварюємо, можна запекти. 

  • Цибулю ріжемо півкільцями.

  • Готуємо маринад для цибулі  - 1 ст. л води, 3 ст.л оцту, 1 ст.л цукру., 0,5 ч.л солі. Маринуємо в ньому цибулю

  • Моркву тремо на терці для “корейської моркви”.

  • До буряка додаємо м’ясо, замариновану цибулю, натерту на корейській терці моркву, заправляємо олією –  перемішуємо.

Незвичайний  буряковий салат

Інгредієнти:

  • буряк — один невеликий,  

  • яйця - 3 шт.,

  • кальмар - 2 тушки,

  • часник - 2-3 зубчики,

  • сіль на смак,

  • майонез або сметана.

Приготування салату

  • Зваріть буряк, яйця та кальмари.

  • Наріжте невеликими кубиками.

  • Часник дрібно порізати або пропустити через прес.

  • Буряк потріть на середній терці.

  • З’єднати все в одному посуді, посолити та заправити.

Святковий салат з буряку

Інгредієнти:

  • буряк - 700 г,

  • чорнослив - 100 г,

  • бринза або сир фета - 200 г,

  • почищені волоські горіхи - 70 г,

  • часник - 2 зубчики,

  • майонез - 12 ст.л,

  • сметана - 2 ст л,

  • пучок петрушки,

  • дрібка солі.

Приготування:

  • Відварений буряк натираємо на великій тертці, додаємо дрібно нарізаний чорнослив, сіль, майонез і добре перемішуємо.

  • Готуємо соус у блендері з петрушки, волоських горіхів, часник, добре подрібнюємо.

  • Сир натираємо на тертці або розминаємо вилкою, додаємо сметану, подрібнену зелень з горіхами та добре перемішуємо. Виходить  густий паштет.

  • Викладаємо салат шарами. Перший шар з буряків, потім шар паштету, виходить по 3 шари. Накриваємо салат плівкою та відправляємо в холодильник на пару годин.

  • Прикрашаємо зеленню та подаємо. 

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Дата публікації
Перегляди
852
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