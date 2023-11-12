Салати з буряку: найпростіші та найцікавіші рецепти

Найкращі рецепти з буряку на будь-який смак
Буряк — незамінний овоч для тих, хто дбає про своє здоров’я та фігуру. А ще він чудово поєднується майже зі всіма найрізноманітнішими продуктами. Що не додаси до буряка — будь-яке насіння, сир, печінку, грибочки, фрукти — буде смачно.
Найпростіший салат з буряків
Рецепт найпростішого салату з буряків – це салат з буряків і цибулі. Мінімум інгредієнтів — буряк, цибуля, лимон та олія. Салат підійде і в піст, і як гарнір до м'яса.
Для приготування салату потрібно два середніх буряки, цибуля, сік пів лимона, сіль — пів чайної ложки.
Приготування салату
-
Буряки зварити, почистити та натерти на грубу терку.
-
Цибулю почистити, дрібно нарізати й додати до буряків.
-
Додати 2 чайні ложки лимонного соку, олію, посолити та перемішати.
Салат з буряка та сиром
Для салату можна використовувати будь-який сир – фета, бринза, Адигейський.
Інгредієнти:
-
один буряк,
-
яйця - 2 шт.,
-
цибулина - 1 шт.,
-
сир - 200 г,
-
олія - 3 ст. лож,
-
сіль, перець до смаку,
-
зелень,
-
насіння чіа, льону чи кунжуту.
Приготування салату з буряком та сиром
-
Відварений буряк наріжте кубиками.
-
Сир поріжте на дрібні кубики.
-
Відварені яйця поріжте на шматочки.
-
Цибулю поріжте півкільцями.
-
Зелень наріжте ножем дрібненько і додайте решти інгредієнтів.
-
Посоліть, поперчіть, влийте олію. Додайте насіння чіа, льону чи кунжуту. Перемішайте.
М’ясний салат з буряком
Інгредієнти:
-
буряк - 2 шт.,
-
морква - 1 шт.,
-
м’ясо будь-яке - 200-300 г
-
цибулина — одна середнього розміру,
-
олія - 4-5 ст. л
Приготування м'ясного салату з буряком:
-
Буряк та м'ясо ріжемо тонкою соломкою.
-
Буряк обсмажуємо на середньому вогні в невеликій кількості олії.
-
М’ясо маринуємо в солі, перці, соєвому соусі. Потім обсмажуємо або відварюємо, можна запекти.
-
Цибулю ріжемо півкільцями.
-
Готуємо маринад для цибулі - 1 ст. л води, 3 ст.л оцту, 1 ст.л цукру., 0,5 ч.л солі. Маринуємо в ньому цибулю
-
Моркву тремо на терці для “корейської моркви”.
-
До буряка додаємо м’ясо, замариновану цибулю, натерту на корейській терці моркву, заправляємо олією – перемішуємо.
Незвичайний буряковий салат
Інгредієнти:
-
буряк — один невеликий,
-
яйця - 3 шт.,
-
кальмар - 2 тушки,
-
часник - 2-3 зубчики,
-
сіль на смак,
-
майонез або сметана.
Приготування салату
-
Зваріть буряк, яйця та кальмари.
-
Наріжте невеликими кубиками.
-
Часник дрібно порізати або пропустити через прес.
-
Буряк потріть на середній терці.
-
З’єднати все в одному посуді, посолити та заправити.
Святковий салат з буряку
Інгредієнти:
-
буряк - 700 г,
-
чорнослив - 100 г,
-
бринза або сир фета - 200 г,
-
почищені волоські горіхи - 70 г,
-
часник - 2 зубчики,
-
майонез - 12 ст.л,
-
сметана - 2 ст л,
-
пучок петрушки,
-
дрібка солі.
Приготування:
-
Відварений буряк натираємо на великій тертці, додаємо дрібно нарізаний чорнослив, сіль, майонез і добре перемішуємо.
-
Готуємо соус у блендері з петрушки, волоських горіхів, часник, добре подрібнюємо.
-
Сир натираємо на тертці або розминаємо вилкою, додаємо сметану, подрібнену зелень з горіхами та добре перемішуємо. Виходить густий паштет.
-
Викладаємо салат шарами. Перший шар з буряків, потім шар паштету, виходить по 3 шари. Накриваємо салат плівкою та відправляємо в холодильник на пару годин.
-
Прикрашаємо зеленню та подаємо.
Читайте також: