Салати з буряку: найпростіші та найцікавіші рецепти

Найкращі рецепти з буряку на будь-який смак

Буряк — незамінний овоч для тих, хто дбає про своє здоров’я та фігуру. А ще він чудово поєднується майже зі всіма найрізноманітнішими продуктами. Що не додаси до буряка — будь-яке насіння, сир, печінку, грибочки, фрукти — буде смачно.

Найпростіший салат з буряків

Рецепт найпростішого салату з буряків – це салат з буряків і цибулі. Мінімум інгредієнтів — буряк, цибуля, лимон та олія. Салат підійде і в піст, і як гарнір до м'яса.

Для приготування салату потрібно два середніх буряки, цибуля, сік пів лимона, сіль — пів чайної ложки.

Приготування салату

Буряки зварити, почистити та натерти на грубу терку.

Цибулю почистити, дрібно нарізати й додати до буряків.

Додати 2 чайні ложки лимонного соку, олію, посолити та перемішати.

Салат з буряка та сиром

Для салату можна використовувати будь-який сир – фета, бринза, Адигейський.

Інгредієнти:

один буряк,

яйця - 2 шт.,

цибулина - 1 шт.,

сир - 200 г,

олія - 3 ст. лож,

сіль, перець до смаку,

зелень,

насіння чіа, льону чи кунжуту.

Приготування салату з буряком та сиром

Відварений буряк наріжте кубиками.

Сир поріжте на дрібні кубики.

Відварені яйця поріжте на шматочки.

Цибулю поріжте півкільцями.

Зелень наріжте ножем дрібненько і додайте решти інгредієнтів.

Посоліть, поперчіть, влийте олію. Додайте насіння чіа, льону чи кунжуту. Перемішайте.

М’ясний салат з буряком

Інгредієнти:

буряк - 2 шт.,

морква - 1 шт.,

м’ясо будь-яке - 200-300 г

цибулина — одна середнього розміру,

олія - 4-5 ст. л

Приготування м'ясного салату з буряком:

Буряк та м'ясо ріжемо тонкою соломкою.

Буряк обсмажуємо на середньому вогні в невеликій кількості олії.

М’ясо маринуємо в солі, перці, соєвому соусі. Потім обсмажуємо або відварюємо, можна запекти.

Цибулю ріжемо півкільцями.

Готуємо маринад для цибулі - 1 ст. л води, 3 ст.л оцту, 1 ст.л цукру., 0,5 ч.л солі. Маринуємо в ньому цибулю

Моркву тремо на терці для “корейської моркви”.

До буряка додаємо м’ясо, замариновану цибулю, натерту на корейській терці моркву, заправляємо олією – перемішуємо.

Незвичайний буряковий салат

Інгредієнти:

буряк — один невеликий,

яйця - 3 шт.,

кальмар - 2 тушки,

часник - 2-3 зубчики,

сіль на смак,

майонез або сметана.

Приготування салату

Зваріть буряк, яйця та кальмари.

Наріжте невеликими кубиками.

Часник дрібно порізати або пропустити через прес.

Буряк потріть на середній терці.

З’єднати все в одному посуді, посолити та заправити.

Святковий салат з буряку

Інгредієнти:

буряк - 700 г,

чорнослив - 100 г,

бринза або сир фета - 200 г,

почищені волоські горіхи - 70 г,

часник - 2 зубчики,

майонез - 12 ст.л,

сметана - 2 ст л,

пучок петрушки,

дрібка солі.

Приготування:

Відварений буряк натираємо на великій тертці, додаємо дрібно нарізаний чорнослив, сіль, майонез і добре перемішуємо.

Готуємо соус у блендері з петрушки, волоських горіхів, часник, добре подрібнюємо.

Сир натираємо на тертці або розминаємо вилкою, додаємо сметану, подрібнену зелень з горіхами та добре перемішуємо. Виходить густий паштет.

Викладаємо салат шарами. Перший шар з буряків, потім шар паштету, виходить по 3 шари. Накриваємо салат плівкою та відправляємо в холодильник на пару годин.

Прикрашаємо зеленню та подаємо.

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