Стильна коротка стрижка цього сезону: трендові варіанти

Французький боб - одна з найбільш актуальних стрижок літа. Зі зростанням температури у багатьох дівчат з’являється нестримне бажання зробити коротку стрижку.

Що таке французький боб і у чому секрет цієї стрижки, розповіла стилістка Алекс Браун виданню Glamour.

“Французький боб коротший за типовий боб - до підборіддя. Він має трохи “клиноподібний! вигляд і виглядає дуже шикарно та стильно”, - розповіла вона.

Історично ця стрижка асоціювалася з ідеально прямим волоссям. Однак зараз найактуальніший спосіб носити його - легкою недбалістю та природною хвилею. Саме хвиляста текстура надасть цій зачісці простоти і невимушеності.

Як зробити стрижку

Перш за все, каже стилістка, варто чітко визначитися, де саме має закінчуватися довжина: щелепа, підборіддя чи вилиці.

“Його потрібно підстригати так, щоб він досягав лінії щелепи. Традиційно його також можна зробити коротшим і досягати лінії губ. Обидві довжини виглядають чудово та свіжо”, - радить стилістка.

Як доглядати за зачіскою

Сушити волосся слід природним способом або злегка підсушити феном без гребінця. Щоб укласти французький боб, варто дати волоссю висохнути на повітрі або висушити його феном без використання щітки.

Французький боб

