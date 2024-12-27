Сантехніки забороняють кидати до унітаза ці предмети, і ось чому

Рекомендовано взагалі нічого не змивати до унітаза, окрім туалетного паперу, щоб потім не виникало проблем із засміченням каналізації.

Якщо засмічень у ванній чи раковині доволі легко позбутися, то з унітазом усе набагато складніше. Тому не варто змивати туди різноманітні речі та побутові відходи. Розповідаємо, що в жодному разі не можна викидати до унітаза.

Які предмети в жодному разі не можна змивати до унітаза: рекомендації експертів

Цигарки та недопалки не розчиняються, тютюн накопичується на стінках труб. До того ж тютюнові вироби містять у своєму складі хімічні речовини, які потрапляють у воду, а потім – у довкілля.

не розчиняються, тютюн накопичується на стінках труб. До того ж тютюнові вироби містять у своєму складі хімічні речовини, які потрапляють у воду, а потім – у довкілля. Підгузки й ватяні диски. Все, що має у складі бавовну, набухає, тому може легко забити унітаз. До списку таких речей також належать ватяні палички, маски із тканини, кульки, тампони тощо.

Все, що має у складі бавовну, набухає, тому може легко забити унітаз. До списку таких речей також належать ватяні палички, маски із тканини, кульки, тампони тощо. Презервативи не розчиняються у воді, тому так і залишаються в каналізаційних трубах, створюючи серйозну перешкоду для витоку води.

не розчиняються у воді, тому так і залишаються в каналізаційних трубах, створюючи серйозну перешкоду для витоку води. Жіночі засоби особистої гігієни. Прокладки роблять саме для того, щоб вони вбирали рідину. Тому використані засоби гігієни після потрапляння у вологе середовище набухають і заважають потоку води.

Прокладки роблять саме для того, щоб вони вбирали рідину. Тому використані засоби гігієни після потрапляння у вологе середовище набухають і заважають потоку води. Волосся також не розчиняється у воді й після потрапляння до каналізації створюватиме волосяну пробку, за яку чіплятимуться інші предмети, що може згодом спричинити серйозну проблему.

також не розчиняється у воді й після потрапляння до каналізації створюватиме волосяну пробку, за яку чіплятимуться інші предмети, що може згодом спричинити серйозну проблему. Котячий туалет і відходи. Деякі виробники котячого наповнювача переконують, що змивати його в унітаз безпечно. Однак краще з цим не експериментувати, щоб потім не викликати сантехніка.

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