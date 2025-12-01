ТСН у соціальних мережах

Сантехнік не знадобиться: один копійчаний засіб з кухні прочистить засмічення за лічені хвилини

У багатьох господинь після миття посуду в раковині залишаються дрібні шматочки їжі та шар жиру. Навіть якщо скористатися мийним засобом, усе це перетворюється на липку масу, яка з часом осідає на стінках труб. Саме вона стає причиною неприємного запаху, застою води та неминучого виклику сантехніка.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як прибрати засмічення в раковині за 5 хвилин

Як прибрати засмічення в раковині за 5 хвилин / © pexels.com

Та досвідчені експерти пояснюють, що позбутись засмічення в раковині можна і без радикальних методів чи допомоги майстра.

Вирішити проблему допоможе копійчаний засіб, який є на кухні майже у кожного. Ідеться про таблетку для посудомийної машини. Ферменти та активні компоненти в її складі чудово розщеплюють жирові залишки, що й спричиняють засмічення у трубах. Реакція запускається у поєднанні з гарячою водою.

Ось п’ять простих кроків, які забезпечують швидке очищення труб:

  1. Повністю прибрати застійну воду з раковини.

  2. Опустити таблетку в злив (можна попередньо розкришити).

  3. Залити приблизно 0,5–0,7 літра окропу.

  4. Залишити на 15 хвилин, потім повторити процес.

  5. Промити раковину чистою водою.

Ефект помітний майже одразу: неприємний запах зникає, вода починає вільно проходити, засмічення розчиняється.

Якщо ж навіть після двох процедур змін немає — засмічення може бути глибшим. У такому разі вже варто таки звернутися до сантехніка.

