Сантехнік не знадобиться: один копійчаний засіб з кухні прочистить засмічення за лічені хвилини

Як прибрати засмічення в раковині за 5 хвилин / © pexels.com

Та досвідчені експерти пояснюють, що позбутись засмічення в раковині можна і без радикальних методів чи допомоги майстра.

Вирішити проблему допоможе копійчаний засіб, який є на кухні майже у кожного. Ідеться про таблетку для посудомийної машини. Ферменти та активні компоненти в її складі чудово розщеплюють жирові залишки, що й спричиняють засмічення у трубах. Реакція запускається у поєднанні з гарячою водою.

Ось п’ять простих кроків, які забезпечують швидке очищення труб:

Повністю прибрати застійну воду з раковини. Опустити таблетку в злив (можна попередньо розкришити). Залити приблизно 0,5–0,7 літра окропу. Залишити на 15 хвилин, потім повторити процес. Промити раковину чистою водою.

Ефект помітний майже одразу: неприємний запах зникає, вода починає вільно проходити, засмічення розчиняється.

Якщо ж навіть після двох процедур змін немає — засмічення може бути глибшим. У такому разі вже варто таки звернутися до сантехніка.