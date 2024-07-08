Щастя можна купити за гроші: 8 придбаних речей, які покращують якість нашого життя

Вчені довели, що є такі види покупок, які можуть принести нам щастя, тому їх не варто ігнорувати.
Згідно даних дослідження вчених та психологів, є речі, які роблять наше життя щасливим та якісним, тому їх обов’язково треба купувати. Розповідаємо, які покупки роблять наше життя радісним та яскравим.
Які покупки роблять людей щасливими: дослідження вчених
- Враження та спогади. Путівка на море чи квитки на концерт – це дуже вдала інвестиція в те, щоб зробити своє життя щасливішим. Адже ті враження, які людина отримає від відпустки чи гарної музики, довго зберігатимуться в її пам'яті та робитимуть щасливою. Жодна нова річ або гаджет не замінять таких приємних спогадів.
- Навчання та саморозвиток. Книги, курси, вебінари не лише допомагають нам отримувати нові знання чи навички, вони підвищують самооцінку та роблять життя більш якісним. Адже навички, здобуті у процесі навчання, зазвичай допомагають підвищити свій професіоналізм, що впливає на підвищення рівня доходу. А додаткові гроші напевно кожного роблять значно щасливішим.
- Здоров'я можна купити за гроші. Робота з тренером у спортзалі, косметичні процедури та здорове харчування роблять людей щасливими та емоційно наповненими.
- Час для себе. Замовлення їжі після важкого робочого дня робить в рази щасливішими, ніж стояння у плити. Так само можна скористатися послугами прибирання чи няні, аби вивільнити час для себе та відпочити. Виконання купи домашніх обов’язків ще нікого не робило щасливішим, а ось відпочинок та присвячення часу собі вмить покращить емоційний стан.
- Домашній комфорт. Гарні речі для дому: меблі, картини, подушки, килимки тощо, роблять нашу оселю затишною та комфортною. Тому ці покупки також приносять щастя та задоволення.
- Соціальні комунікації та зв'язки. Витрати на походи до ресторанів чи кафе з друзями та близькими посилюють емоційні зв'язки. Спільні обіди та вечері роблять нас щасливішими та наповненішими.
- Творчість та хобі. Це одна з найважливіших речей, адже заняття улюбленою справою дає відчуття радості та купу нових емоцій. Лише у процесі творчої роботи над чимось ми можемо себе виразити у повній мірі, а це окриляє, додає сил та натхнення.
- Особисті враження. Це можуть бути спа-процедури, виставки, футбол, пікнік з друзями тощо. Гарно проведений час – це найкраща інвестиція у своє щасливе, наповнене радістю життя.
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