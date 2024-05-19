Ще можна встигнути: посівний календар на травень, що посадити до кінця місяця

Городні роботи в травні: що встигнути зробити
Якщо ви ще не все висадили на ділянці, не хвилюйтеся, ще є час, щоб завершити травневі роботи на городі чи в саду.
Овочі та зелень, які потрібно посіяти у відкритий грунт до кінця травня
- Пізні сорти моркви та буряка.
- Пряні трави: петрушку, шпинат, кріп, крес-салат, кінзу
- Цибулю (в тому числі на перо). До кінця місяця цілком можна ще садити і ріпчасту цибулю - для неї потрібна температура від +10°С до +15°С.
- Картоплю. Перед посадкою обробіть і розпушіть ґрунт, щоб не страждала коренева система та був гарний врожай бульб.
- Середньостиглі сорти капусти. Садіть їх у два ряди з відстанню між культурами – 40-50 см, між рядами – 50-60 см.
- Огірки. У відкритий ґрунт сіяти огірки можна якраз в кінці травня, під час стійкого тепла. Насіння на грядки сійте в борозенки глибиною 1-2 см, за схемою 50 х 60 см.
- Садити редиску можна як у квітні, так і протягом усього травня, причому сіяти її можна регулярно, головне, щоб ґрунт прогрівся до +8-10°C.
- Якщо тепло буде зберігатися до кінця травня, можна висіяти відразу у відкритий ґрунт кабачки.
- Перці, помідори, баклажани допустимо пересаджувати на грядки тільки після того, як минуть всі заморозки. Вік готових для пересадки томатів становить 45-50 днів. Низькорослі сорти висаджуєте за схемою 50 х 40 (30) см, середньорослі - 60 х 60 см (50 х 50 см), для високорослих за схемою 70 х 70 см.
- Якщо у вас на грядках вже росте рання капустка, необхідно підгодувати її селітрою (300 г/10 м²). Добрива можна розкидати навколо рослин, але слідкуйте, щоб вони не потрапили на листя, особливо якщо воно вологе. Підгодівлю можна поєднати з поливом, попередньо розчинивши добрива у воді.
Які квіти встигнути посадити до кінця травня
- Якщо ще цього не зробили, посадіть кореневищних ірисів, каннів, хостів, лілейників.
- Після настання стійкого тепла можна висаджувати розсаду петунії та пеларгонії, бульби кал, гладіолусів, анемон.
- Викопайте та підсушіть цибулини первоцвітів – крокусів, пролісків і гіацинтів.
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