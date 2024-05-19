Ще можна встигнути: посівний календар на травень, що посадити до кінця місяця

Якщо ви ще не все висадили на ділянці, не хвилюйтеся, ще є час, щоб завершити травневі роботи на городі чи в саду.

Овочі та зелень, які потрібно посіяти у відкритий грунт до кінця травня

Пізні сорти моркви та буряка.

Пряні трави: петрушку, шпинат, кріп, крес-салат, кінзу

Цибулю (в тому числі на перо). До кінця місяця цілком можна ще садити і ріпчасту цибулю - для неї потрібна температура від +10°С до +15°С.

Картоплю. Перед посадкою обробіть і розпушіть ґрунт, щоб не страждала коренева система та був гарний врожай бульб.

Середньостиглі сорти капусти. Садіть їх у два ряди з відстанню між культурами – 40-50 см, між рядами – 50-60 см.

Огірки. У відкритий ґрунт сіяти огірки можна якраз в кінці травня, під час стійкого тепла. Насіння на грядки сійте в борозенки глибиною 1-2 см, за схемою 50 х 60 см.

Садити редиску можна як у квітні, так і протягом усього травня, причому сіяти її можна регулярно, головне, щоб ґрунт прогрівся до +8-10°C.

Якщо тепло буде зберігатися до кінця травня, можна висіяти відразу у відкритий ґрунт кабачки.

Перці, помідори, баклажани допустимо пересаджувати на грядки тільки після того, як минуть всі заморозки. Вік готових для пересадки томатів становить 45-50 днів. Низькорослі сорти висаджуєте за схемою 50 х 40 (30) см, середньорослі - 60 х 60 см (50 х 50 см), для високорослих за схемою 70 х 70 см.

Якщо у вас на грядках вже росте рання капустка, необхідно підгодувати її селітрою (300 г/10 м²). Добрива можна розкидати навколо рослин, але слідкуйте, щоб вони не потрапили на листя, особливо якщо воно вологе. Підгодівлю можна поєднати з поливом, попередньо розчинивши добрива у воді.

Які квіти встигнути посадити до кінця травня

Якщо ще цього не зробили, посадіть кореневищних ірисів, каннів, хостів, лілейників.

Після настання стійкого тепла можна висаджувати розсаду петунії та пеларгонії, бульби кал, гладіолусів, анемон.

Викопайте та підсушіть цибулини первоцвітів – крокусів, пролісків і гіацинтів.

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