"Ще не вмерла України, ні слава, ні воля": привітання з Днем Державного гімну в прозі і картинках

Щорічно, 10 березня, українці з гордістю виконують Гімн. Саме цього дня, під час концерту до дня пам'яті Тараса Шевченка в Польщі, вперше пролунала композиція, що згодом стала символом України. Бажаємо вам найкращого і даруємо чудові картинки до цього важливого свята.

День Державного Гімну України був офіційно встановлений Кабінетом Міністрів 2017 року. Творцями пісні "Ще не вмерла Україна" є композитор Михайло Вербицький та поет Павло Чубинський.

День Державного гімну України ми святкуємо під час повномасштабної війни. Наші захисники віддають життя, щоб народ мав можливість бути вільним, гордо носити звання українця та піднімати рідний Прапор, виконуючи Гімн. Щира подяка і глибока вдячність усім військовим ЗСУ за їх віддану боротьбу за рідну землю.

Цей важливий день — чудова можливість нагадати собі, як важливо зберігати єдність, національну ідентичність, рідну мову та державні символи. Шануйте традиції, охороняйте культуру і передавайте її наступним поколінням.

Привітання з Днем Державного гімну України

Вітаю з Днем Державного гімну України! Нехай слова цього величного твору звучать у наших серцях, надихаючи на нові досягнення і захист нашої рідної землі!

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Привітання з Днем Державного гімну України / Фото: ТСН.ua

Славімо нашу державу! З Днем Державного гімну України! Бажаю, щоб гімн України звучав гучно в кожному куточку нашої країни, об'єднуючи всіх нас на шляху до миру, добробуту та процвітання!

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Привітання з Днем Державного гімну України / Фото: ТСН.ua

Сьогодні день гімну, який є символом нашої сили та свободи. Вітаю з цим важливим святом! Бажаю, щоб кожен акорду його звучання відгукувався в наших серцях і додавав сили на шляху до перемоги!

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Привітання з Днем Державного гімну України / Фото: ТСН.ua

З Днем Державного гімну України! Нехай цей святковий день нагадує нам про важливість єдності та любові до своєї Батьківщини. Бажаю, щоб у кожному з нас звучав голос гідності і надії!

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Привітання з Днем Державного гімну України / Фото: ТСН.ua

Вітаю з Днем Державного гімну України! Нехай цей день стане нагадуванням про наші національні цінності, гордість за свою країну та незламну волю до перемоги. Слава Україні!