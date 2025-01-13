Ще ніколи креветки не очищалися так легко: три способи, щоб відділити м'ясо від відходів

Одним з найпопулярніших делікатесних морепродуктів на прилавках українських магазинів є креветки. Однак, багато хто стикається з проблемою їх очищення перед приготуванням.

"Чисто" відокремити панцир від голови виходить не одразу. Ба більше, велика частина дорогоцінного продукту вирушає у відходи. Проте, існують прості способи швидко очистити креветки без втрати цінного м'яса.

Як і в будь-якій справі, в цьому процесі важливо знати деякі хитрощі і "набити" руку.

Очищення креветок ножицями

Щоб очистити креветки за допомогою ножиць потрібно спочатку відірвати їй голову, потім розрізати хітин по хребту, витягуючи м'ясну частину. Далі слід акуратно відірвати її від хвостика. Кишку ракоподібного, яка також розташована по хребту, підчепіть пальцем і потягніть.

Як почистити креветки виделкою

Звичайна виделка також підійде для того, щоб швидко і легко очистити креветку. Якщо продукт дрібний, то вам потрібно всього відірвати голову, надіти на креветку один зубець виделки зі сторони хребта і видавити м'ясо з оболонки.

Королівські чи інші великі креветки почистити виделкою можна, якщо надірвати панцир по хребту. До речі, так можна зробити і ножем. Після цього акуратно видаліть кишку за допомогою тієї ж виделки.

Почистити креветки руками і зубочисткою

Якщо у вас немає під рукою ножиць або виделки, підійде звичайна зубочистка і ваші руки. Спочатку відірвіть голову, потім пальцями повільно зніміть панцир. Далі потрібно потягнути креветку за хвостик, витягуючи м'ясо. Щоб зберегти філе креветки максимально цілісним, позбувшись при цьому всього зайвого, використайте зубочистку. Нею можна підчепити кишку, потім легенько потягнути її пальцями. Також ви можете накрутити кишку на зубочистку і тоді вона точно вийде повністю.

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