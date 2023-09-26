Ще є час посадити деякі овочі і квіти: місячний посівний календар на жовтень 2023 року

В жовтні саме час подумати про висівання озимих овочів та деяких квітів, які будуть тішити око навесні. Дізнавайтесь про сприятливі дні з місячного посівного календаря на жовтень 2023 року.

В жовтні багато городників займаються підсіванням озимих овочів, зелені та декоративних квітів. Наприклад, можна посадити на зиму цибулю та часник, щоб не витрачати час навесні. Тим більше, що в такому разі ви отримаєте урожай на кілька тижнів раніше. Місячний посівний календар допоможе розібратися, які дні є сприятливими для висівання та робіт в саду і городі.

Місячний календар на жовтень 2023 року: фази Місяця

Щоб краще зрозуміти, коли займатися городніми та садовими справами, потрібно врахувати, в якій фазі буде Місяць в жовтні 2023 року:

зростальний — 15-27 жовтня;

повня — 28 жовтня;

щербатий — 1-13, 30-31 жовтня;

молодик — 14 жовтня.

Посівний календар на жовтень 2023 року: сприятливі й несприятливі дні

Найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Згідно з цим, у жовтні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для роботи в саду й на городі будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Місячний посівний календар жовтень 2023 року / Фото: ТСН.ua

Також варто заздалегідь дізнатися про сприятливі дні для садіння різних культур та інших робіт:

редис — 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня;

— 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня; морква, буряк — 6-8, 29, 30 жовтня;

— 6-8, 29, 30 жовтня; цибуля на зелень — 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30 жовтня;

— 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30 жовтня; декоративний і гострий перці — 15-17, 27 жовтня;

— 15-17, 27 жовтня; листова капуста — 1, 15, 25-27 жовтня;

— 1, 15, 25-27 жовтня; зернові — 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 жовтня;

— 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 жовтня; листовий салат — 1-3, 15, 25-27, 29, 30 жовтня;

— 1-3, 15, 25-27, 29, 30 жовтня; шпинат — 1, 15, 25-27 жовтня;

— 1, 15, 25-27 жовтня; рукола — 1, 6-8, 16, 17, 25-27 жовтня;

— 1, 6-8, 16, 17, 25-27 жовтня; кріп і фенхель — 2, 3, 21, 22, 29, 30 жовтня;

— 2, 3, 21, 22, 29, 30 жовтня; петрушка, кінза — 15, 25, 26 жовтня.

Також варто звернути увагу на місячний посівний календар, щоб організувати роботи в саду й на городі у жовтні 2023 року. Адже тут також є свої сприятливі й несприятливі дні. Зокрема, сапати бур'яни краще 1, 18-20, 23, 24, 27, 28 жовтня, а розпушувати ґрунт 1, 14, 27, 28 жовтня. Займайтеся пророщуванням насіння 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22 жовтня та пікіруванням і прорідженням — 2, 3, 29, 30 жовтня. Поливати рослини варто 6-8, 16-18, 25, 26 жовтня. Підживлювати город зеленими добривами — 2, 3, 6-8, 29, 30 жовтня, а мінеральними — 16, 17, 21, 22, 25, 26 жовтня. Боротися зі шкідниками за місячним календарем на жовтень 2023 року краще 1, 4, 5, 9-14, 31 числа.

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