Ще є на це час: які п'ять справ українці повинні обов'язково зробити до Трійці

Свято Трійці — важлива подія в житті вірян. Воно прив'язане до святкування Великодня, а тому не має сталої дати. 2024 року Трійцю ми святкуємо 23 червня. Що важливо не забути зробити до цього дня?

Віряни стверджують, що до Трійці необхідно готуватися не менш ретельно, ніж до Великодня. А тому слід запам'ятати п'ять основних справ, які точно потрібно встигнути зробити до свята.

Поприбирати в оселі і на подвір'ї

Перед великими церковними святами серед українців прийнято ретельно прибирати в будинку. Здавна наші предки вірили, що зустрічати важливі події в неприбраній оселі — це погана прикмета. Завчасно виперіть гардини, вимийте підлогу. А ще власникам будинків слід подумати про прибирання ділянки, адже вона також повинна "зустріти" свято в чистоті.

Закінчити всі роботи з висівання

Наші пращури казали, якщо посадити все до Трійці, а на Зелені свята (як в народні називають це свято) "замаїш", то все зійде і буде радувати урожаєм. А тому субота, 22 червня, це останній день, щоб ще щось посадити на городі.

Дім прикрасити зеленню

На Трійцю прийнято прикрашати оселю живими квітами та зеленню. Зазвичай обирають чебрець, лепеху, полин — цими травами за традицією застилають підлогу. А ось від верби та осики краще відмовитися. За легендою, саме на осиці повівся Іуда після того, як продав Ісуса Христа. А верба вже "віддала" свою силу на Вербну неділю. Головним атрибутом Трійці в давнину вважалася береза, яка є символом Святого Духа.

Приготувати страви на святковий стіл

Традиційними стравами на Трійцю є кутя, мед, пироги з сиром, різноманітні солодощі. За народними прикметами, багати стіл у це свято означає, що родина не буде відчувати бідності цілий рік. В давнину наші пращури обов'язково пекли коровай, який вважався символом щастя і добробуту. Ним пригощали не лише родичів, але й сусідів, друзів, знайомих.

Пом'янути покійних родичів

У суботу, за день до святкування Трійці, віряни йдуть на кладовище, щоб пом'янути покійних родичів. Це — Троїцька батьківська субота. На могилу обов'язково приносять живі квіти, які можна посадити чи просто поставити у вазу. Не забудьте також і поприбирати.

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