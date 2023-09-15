Щипавки в домі: чим вони небезпечні та як з ними боротися народними засобами

Нерідко комахи поселяються поряд з людиною. І в такому сусідстві нема нічого приємного. Життя людині не менше, ніж таргани чи комахи, псують щипавки.

Зовсім недавно ми писали про те, як позбутися мокриць і лусочниць у ванній кімнаті. Комахи часто мають неприємний вигляд, та ще й можуть нести певну загрозу здоров'ю.

Чому в оселі завелися щипавки

Зустрічаючи щипавку у природі, людина одразу думає про болісні укуси. І це не дивно, адже ця комаха має досить грізний вигляд і пару "клешнів" на кінці тільця. В довжину щипавка досягає приблизно 7-50 мм.

Ці комахи ведуть потайливий нічний спосіб життя, а на день ховаються в затишних місцях. Якщо в домі з'являються щипавки, це може свідчити про низку причин:

Підвищена вологість — щипавки часто живуть у ванній кімнаті, погано провітрюваних кухнях тощо. Недостатня вентиляція — через неї в закритій ділянці утворюється волога. Наявність рослин чи зрізаних їхніх залишків — вони можуть харчуватися ними. Вільний доступ до їжі — переповнене відро зі сміттям, немитий посуд у раковині, ящик з овочами чи фруктами.

У квартирі щипавки з'являються через ті ж причини. Вони можуть потрапити до приміщення з підвалу чи жити в забитій вентиляції. Ще вони можуть проникнути туди, де зберігається зібраний урожай, особливо падалиця (яблука, абрикоси, груші). Нерідко, якщо відбувається надмірне поливання кімнатних квітів, у вазонах також можуть з'являтися ці комахи.

Чи щипавки небезпечні для людини

Де ховаються щипавки? / Фото: commons.wikimedia.org

Щипавка дійсно може вщипнути (вкусити). Але робить це комаха рідко і лише з метою самооборони. Після укусу на шкірі можуть з'явитися почервоніння, свербіж, набряк, невеликі бульбашки. Щипавка не отруйна, тому ці симптоми швидко зникають, якщо ви не схильні до алергії. Варто враховувати, що щипавки можуть переносити інфекції, оскільки вони харчуються падаллю.

На дачі чи у приватному будинку щипавки можуть зіпсувати врожай. У посушливі роки комахи часто атакують черешню, смородину, яблука, персики тощо. Також можуть звертати увагу й на овочі, зокрема буряк і картоплю. В домашніх умовах вони з радістю ласують розсадою чи кімнатними рослинами.

Чим можна налякати щипавку, щоб вона покинула будинок

Чого бояться щипавки? Як і інші комахи, вони не дуже люблять різні запахи, тому фахівці радять звернути на це увагу. Ось які народні засоби можна використовувати проти щипавок:

Цибуля з часником — приготуйте таку отруту для цих комах. Візьміть одну головку часнику та одну цибулину, подрібніть, залийте літром окропу, поставте в закритій банці на ніч для настоювання. Після цього рідину процідіть через марлю, помістіть до ємності і розпорошіть пульверизатором там, де найчастіше помітні щипавки. Борна кислота від щипавки — ще один народний метод. Для цього змішайте 50 г борної кислоти з одним вареним жовтком яйця. Із застиглої суміші сформуйте кульки, а потім розкладіть їх у затишних місцях помешкання. Такі кульки знищать не лише щипавок, але й настирливих мурах. Трави — якщо на вашій ділянці чи десь поблизу ростуть трави, вам може підійти цей варіант. Візьміть материнку, полин, пижму й деревій. З них можна приготувати настій, якщо залити трохи підсушені рослини на ніч окропом. Після цього додайте до нього невелику кількість засобу для прання і побризкайте рідиною всі щілини та інші улюблені місця щипавок.

Ефективно діють на цих компах і такі хімічні засоби, як нафта, керосин, бензин. Їхній запах точно вижете щипавок з оселі. Метод хороший ще й тим, що згубно діє не лише на дорослих особин, але й на личинок.

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