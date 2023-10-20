Що буде, якщо м'ясо покласти в гарячу воду: багатьох господинь здивує такий результат

Без м'яса, яке є основою багатьох українських страв, важко уявити свій обідній стіл. Бульйон, борщ, суп, картопля і ще багато всякої смакоти господині готують з м’ясом. У кожного, хто готує страви з цим продуктом, напевно, є свої секретні рецепти. Але іноді виникає запитання: в яку воду краще покласти м’ясо для приготування – у холодну чи в окріп. Насправді, від того, у якій воді варитиметься м’ясо, залежатиме смак приготованої страви. Розповідаємо, чи можна покласти м’ясо в окріп і що буде, коли варити його у холодній воді.

Навіщо м’ясо заливати гарячою водою

Якщо ви плануєте приготувати смачний бульйон, то м’ясо потрібно покласти у гарячу воду. Навіщо так робити? Справа в тому, що гаряча вода не дасть м’ясу виділити сік, який міститься в ньому. Після того, як воно звариться, буде соковитим і ніжним. М’ясо, приготоване у такий спосіб, стане відмінним складником для салатів, бутербродів, запіканок тощо.

Щоб зварити м’ясо у гарячій воді, слід дотримуватися декількох правил. Для варіння продукту необхідна невелика кількість води, щоб вона покривала його на 2 см вище. Після приготування м’яса бульйон не варто використовувати для подальшого приготування супу чи борщу.

Зазначимо, що м’ясо також можна приготувати на пару, так воно збереже свій сік і смак. Для приготування на пару його попередньо ще можна замаринувати у будь-яких спеціях та соусах, тоді ця страва стане однією з ваших найулюбленіших.

Коли потрібно класти м’ясо у холодну воду

Для приготування супу, борщу та холодцю м’ясо потрібно обов’язково класти у холодну воду. Адже у цих стравах бульйон є основою для приготування, тому він повинен бути насиченим. У холодній воді м’ясо при нагріванні поступово почне виділяти свій сік, віддаючи його воді. Саме тому бульйон стає наваристим та ароматним. А для того, щоб борщ чи суп мав характерний наваристий смак м’яса, продукт варто класти у холодну воду. Коли вода закипить, потрібно зменшити вогонь і варити до готовності.

Варто запам’ятати: аби бульйон вийшов з насиченим густим смаком, м’ясо не потрібно відділяти від кістки. А коли ви вкинете чисту цибулину з лушпинням у каструлю, то бульйон набуде золотавого кольору. Чистити цибулю не потрібно, оскільки саме її лушпиння зафарбує страву в золотистий колір. Після того, як звариться бульйон, можна витягати м’ясо та відділяти його від кістки. Цибулину варто вийняти та викинути. Така насичена страва смакуватиме всій родині.

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