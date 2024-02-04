Що буде в тренді 2024 року: 7 речей, які цьогоріч мають бути у кожної модниці

Який одяг буде модним у 2024 році: речі, які повинні бути в гардеробі

Трендові речі швидко виходять з моди. Тому бажано мати в гардеробі одяг, який може послужити не один сезон та не буде старомодним.

Стилістка Олена Шевченко рекомендує мати такі речі у своєму гардеробі. Вони будуть в тренді цього року та актуальними ще довго. Власне це класика, яка стала трендом.

Джинси індиго

"Мінімалістичні джинси без потертостей, зайвої фурнітури та деталей насиченого синього темного кольору. Основна умова — легкий обʼєм та повномірна довжина".

Трендові речі 2024 року/фото: Instagram/purpur.stylist

Джинси кльош

За словами стилістки" це простий та дієвий спосіб намалювати собі ноги «від зубів». Головне, щоб кльош був делікатний, від коліна, а колір рівномірний". І по менше еластану.

Трендові речі/фото: Instagram/purpur.stylist

Шкіряна спідниця

В трендах спідниці-олівці. Експертка радить обирати або «на запах», або з розрізом. Така спідниця завжди виглядатиме сексуально, гарно та привертати увагу.

Сукня у квітковий принт

Класикою є квітковий принт для романтичних суконь. Якщо вона вписується у ваш гардероб, Олена Шевченко рекомендує купувати їх. Головне, щоб сукні була пропорційна до статури. І не потрібно одягати на себе «штори» в густу квіточку чи дрібний, тьмяний, рябий принт від якого в очах мерехтить.

Трендові речі/фото: Instagram/purpur.stylist

Костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку.

Костюм-трійка в тренді вже кілька років і найближчими рокам він також буде в топі актуального. До того ж купуючи один костюм, можна створювати багато образів з трьома речами, які ви отримаєте.

Стилістка радить звернути увагу на костюми в тонку смужку, який буде у тренді цього року. І не забувайте — сучасний, діловий костюм має легкий оверсайз. Костюми по фігурі — це мода 15-річної давнини.

Трендові речі/фото: Instagram/purpur.stylist

Штани-сигарети

За словами експертки цей фасон просто топ цього року. Частіше за все личить він фігурам з вузькими стегнами. На таких штани дуже часто є стрілки, тому потрібно памʼятати правило — якщо стрілка на стегнах розтягнулась, коли ви одягнули штани, значить вони замалі.

Трендові речі/фото: Instagram/purpur.stylist

Мінімалістична максісукня в офісному стилі

"Це база, основа, ґрунт". Відсутність зайвих деталей, «базовість» фасону дозволить носите таку сукню не один рік, стилізуючи під актуальні тенденції -- під піджак, під косуху, під пальто, тренч…

Трендові речі/фото: Instagram/purpur.stylis

Читайте також: