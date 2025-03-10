Що буде, якщо не чистити фільтр пральної машини: як часто це потрібно робити

Будь-яка побутова техніка, зокрема й пральна машина, потребує регулярного догляду та технічного обслуговування. Однією з важливих процедур є очищення фільтра, яке треба проводити періодично.

Про це розповіли в блозі Martha Stewart.

Для чого пральній машині фільтр

Чи пам’ятаєте ви, коли востаннє очищали фільтр у своїй пральній машині? Якщо ваша відповідь коливається між "жодного разу" та "а в ній узагалі є фільтр?" – ви не самі. Багато користувачів регулярно миють барабан, але про фільтр зливної помпи зазвичай забувають. Проте саме ця деталь допомагає уникнути неприємних запахів і гарантує стабільну та ефективну роботу приладу.

За словами Ліндсі Джонс, цей компонент пральної машини має технічну назву – фільтр зливної помпи. Він є частиною дренажної системи й виконує важливу функцію: затримує сміття, що вимивається з одягу, не даючи йому засмічувати зливний шланг. Щоб машина справно зливала воду після кожного прання, фільтр треба періодично очищати.

Варто пам’ятати, що частота очищення фільтра залежить від конкретної моделі пральної машини. В сучасних пристроях ця функція може бути автоматизована, тому перед використанням варто ознайомитися з інструкцією, щоб дізнатися, чи потрібен ручний догляд.

Як часто потрібно очищати фільтр пральної машини

Якщо у вашій пральній машині є фільтр, який треба чистити вручну, рекомендується робити це приблизно раз на місяць. Хоча точний інтервал може залежати від виробника, зазвичай достатньо очищати фільтр кожні 4–5 тижнів.

Що знадобиться для чищення:

невелика миска або контейнер;

викрутка (якщо потрібна для доступу до фільтра);

рукавички;

м’які серветки або засіб для очищення;

рушник чи ганчірка для збирання води.

Покрокова інструкція

Спочатку потрібно знеструмити машину – вимкнути її та витягти шнур із розетки.

Використовуючи інструкцію, знайти розташування фільтра:

У пральних машинах з вертикальним завантаженням фільтр зазвичай розташований всередині центральної мішалки або вздовж верхнього краю барабана. В моделях з переднім завантаженням його найчастіше можна знайти внизу передньої панелі, прихованим за невеликою кришкою або панеллю.

Перед очищенням фільтра необхідно злити залишкову воду. Деякі моделі оснащені спеціальним зливним шлангом, але якщо його немає, підставте під отвір неглибокий таз. Щоб уникнути протікань на підлогу, тримайте напоготові рушник або ганчірку.

Наступний крок – зняття фільтра. Якщо він закритий кришкою або панеллю, обережно відкрутіть її за допомогою викрутки. Потім акуратно витягніть фільтр зі зливної помпи, використовуючи рукавички, щоб прибрати накопичене сміття.

Далі потрібно ретельно промити фільтр під теплою проточною водою, злегка потерши його м’якою тканиною або щіткою. Важливо усунути весь наліт і забруднення, адже це безпосередньо впливає на ефективність прання та справність техніки.

Окрім самого фільтра, варто очистити і його посадкове місце, щоб уникнути засмічень у майбутньому. Перш ніж встановлювати деталь назад, переконайтеся, що прибрали всі забруднення, до яких могли дістатися.

Останній крок – повернути фільтр на місце, міцно зафіксувавши його.

Фахівці зазначають, що чистий фільтр зливної помпи не лише подовжує термін служби пральної машини, а й допомагає зберегти білизну свіжою після кожного прання.

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