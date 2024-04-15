Що буде, якщо пити молоко щодня: користь, шкода, непереносимість лактози

“Воно корисне для тіла” — цей культовий слоган з реклами молока підсумовує його численні переваги для здоров'я, які варіюються від здоров'я кісток до покращення настрою. Дієтологи стверджують, що склянка молока — традиційного молочного продукту — щодня є корисною для більшості людей.

Про це пише Parade.

“Молоко дуже багате на поживні речовини, і його можна вживати щодня”, — пояснює Рахаф Аль Бочі, представниця Академії харчування та дієтології. За її словами, молоко містить кальцій, калій, магній, вітамін D, білок та багато інших поживних речовин. Якщо у вас немає непереносимості лактози, алергії на молоко або ви не дотримуєтеся веганської дієти, немає жодних причин уникати споживання молока щодня.

Олнак завжди краще проконсультуватися з лікарем-дієтологом про те, скільки молока ви повинні пити на день і який тип молока найкраще підходить для вас і ваших потреб, каже Аль Бочі. Ось що ви повинні знати про користь молока для здоров'я.

Факти про поживні властивості молока

Калорії: 122

Білок: 8,2 г

Загальний жир: 4,7 г

Насичені жири: 2,7 г

Вуглеводи 12 г

Цукор: 12 г (весь з лактози або натурального молочного цукру)

Чашка молока також містить понад 300 мг кальцію — рекомендується отримувати від 1000 до 1200 мг на день.

Яке молоко найкорисніше для здоров'я?

Тип молока, який ви обираєте — знежирене, незбиране або 2% — це ваш особистий вибір, заснований на ваших дієтичних потребах та смакових уподобаннях, каже Крістін Кіркпатрік, докторка медичних наук, дієтологиня.

Наприклад, незбиране молоко містить більше жиру, тому його краще уникати, якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом жиру, пояснює вона: “Як і у випадку з будь-якою їжею, не існує універсального варіанту”.

Вибираючи молоко, Крістен Карлі, докторка медичних наук, дієтологиня, радить читати етикетку і особливо перевіряти вміст жирів, білків і цукру. Купуйте продукт, який відповідає вашим потребам з точки зору здоров'я.

Користь молока для здоров'я

Молоко має численні переваги для здоров'я.

Воно корисне для ваших кісток

Молоко, як відомо, сприяє здоров'ю кісток. Воно містить кальцій, вітамін D, фосфор і білок — всі поживні речовини, які підтримують здоров'я кісток, згідно з даними Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т.Х. Чана. Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій і фосфор, а дослідження показують, що він може зменшити запалення в організмі.

Допомагає контролювати вагу

Молоко корисне для схуднення та контролю ваги, каже Кіркпатрік. Воно містить багато білка, який, за словами Аль Бочі, підтримує відчуття ситості, а вміст вуглеводів дає енергію протягом дня.

Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, показало, що учасники, які включали молочні продукти в дієту з обмеженою кількістю калорій, втрачали більше ваги і жиру без втрати сухої м'язової маси порівняно з тими, хто сидів на контрольованій дієті. Однак огляд досліджень про користь молока показав, що воно не призводило до значної втрати ваги, але й не призводило до її збільшення.

Може покращити здоров'я серця

Дослідження користі молока для здоров'я серця суперечливі, деякі з них припускають, що рівень калію в молоці може знизити ризик інсульту, серцевих захворювань і високого кров'яного тиску. Інші дослідження пов'язують молоко з підвищеним ризиком інсульту, оскільки воно містить насичені жири. Ще одне дослідження виявило нейтральний зв'язок між молочними продуктами та здоров'ям серцево-судинної системи.

Може знизити ризик розвитку деменції

Існує також зв'язок між споживанням молока та меншим ризиком зниження когнітивних функцій. Дослідження 2021 року показало, що щоденне споживання молока може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Підтримує імунітет

Оскільки молоко є хорошим джерелом основних поживних речовин, таких як кальцій, вітамін D, вітамін А, рибофлавін, калій, вітамін В12 тощо, Карлі каже, що воно може підтримати вашу імунну систему та загальне самопочуття.

Піднімає настрій

Молоко містить амінокислоту триптофан, яка може допомогти вам відчути почуття спокою, каже Аль Бочі. Дослідження показують, що збалансована дієта, яка включає молоко та інші молочні продукти, пов'язана з кращою якістю сну. Повноцінний нічний сон пов'язаний з покращенням настрою і може покращити загальний стан психічного здоров'я. Вітамін D також може покращити симптоми депресії та тривоги.

Чи є якісь недоліки у щоденному вживанні молока?

Якщо у вас немає непереносимості лактози або алергії на молоко, більшість людей можуть насолоджуватися молоком щодня, каже Карлі. Якщо у вас є один з цих станів, споживання молочних продуктів може спровокувати запалення, розлади шлунково-кишкового тракту та зміни в імунній функції, додає Кіркпатрік.

Втім, деякі люди можуть вирішити зменшити споживання молочних продуктів з екологічних міркувань. За даними Гарвардського університету, молочне виробництво використовує землю, воду та інші природні ресурси, а худоба, яка виробляє молочні продукти, виробляє парникові гази.

Варто зазначити одну річ: частина негативної реакції на молоко в останні роки була пов'язана з вірою в те, що воно може викликати рак. Однак докази зв'язку між споживанням молочних продуктів і раком вкрай обмежені, тому більшість експертів не рекомендують приймати рішення про вживання молока, спираючись на це переконання.

Раніше ми писали, що таке непереносимість лактози.

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