Що буде, якщо посадити папороть біля будинку: відповідь вас може здивувати

Папороть вважається чудовим варіантом для прикрашання подвір'я біля будинку. Але чи дійсно можна садити цю рослину так близько від оселі.

Папороть, або щитник, зелена рослина з великим красивим листям, завдяки якому вона створює атмосферу релаксу та затишку. Втім, інколи для дому вона є не найкращим варіантом. І ось чому.

Чому не можна садити папороть біля дому

Однією з основних причин, чому папороть не варто садити біля будинку, є загроза забруднення самої будівлі. Справа в тому, що ця рослина зберігає в своєму листі вологу. Якщо вона росте поряд з дахом чи стінами оселі, то буде призводити до підвищення вологості. З часом покрівля або поверхня стін будуть пошкоджуватися.

Через надмірну вологість можуть також з'являтися проблеми з появою плісняви. А якщо будівля стара і вже має пошкоджений фундамент, про висаджування папороті надто близько від будинку варто взагалі забути. Ця рослина відрізняється досить довгим та розгалуженим корінням, яке швидко займає велику площу. Воно зрештою створює високий тиск на фундамент та спричинює його пошкодження.

Де краще посадити папороть, якщо дуже хочеться

Якщо вам дуже подобається щитник і ви хочете вирощувати його біля вашого будинку, обов'язково запам'ятайте місця, де цю рослину можна висаджувати.

Насамперед, папороть потребує великої кількості світла для ефективного та швидкого зростання. Тому обирайте відкриті місцини, де вона матиме доступ до природнього освітлення. Однак, також варто уникати прямих сонячний променів, адже тоді листя рослини може постраждати.

Не можна обирати місця з підвищенною вологістю. Хоча папороть вважається вологолюбною рослиною, проте через надмірної кількості води її листя пошкоджується, на ньому з'являються різноманітні хвороби. Тому для щитника важливі вентиляція та нормальний обмін повітря.

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