Що буде, якщо поставити телефон в режим польоту: чому ця функція важливіша, ніж ми всі думаємо

Мало хто дійсно задумується, що дає режим польоту в телефоні.

Коли ви вмикаєте режим польоту, то вимикаються абсолютно всі бездротові з'єднання — мобільний зв'язок, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Робити так потрібно, зазвичай, в літаку, щоб не перешкоджати роботі його систем. Хоча спочатку його створювали спеціально для авіаперельотів, цей режим знайшов своє застосування і в нашому повсякденному житті.

Що дає режим польоту в телефоні

Насамперед, коли ви вмикаєте цей режим, то економите заряд батареї. Через вимкнення всіх мережевих функцій, енергоспоживання падає до мінімуму. Це особливо корисно, коли вам потрібно, щоб телефон не розрядився, а зарядного пристрою поряд немає.

Також увімкнення, а потім вимкнення режиму польоту в телефоні допомагає швидко відновити зв'язок. Можете спробувати не перезавантажувати пристрій, а спочатку активувати цей режим. Після цього доступ до мережі може знову з'явитися.

Ще одна очевидна перевага цього режиму полягає в тому, що вона пришвидшує процес заряджання телефону. Якщо ви вимкнете всі бездротові сигнали, то пристрій заряджатиметься в рази швидше, а це важливо, коли потрібно якнайшвидше підготувати телефон до активного використання.

Режим польоту додатково захищає телефон від деяких зовнішних подразників. Наприклад, коли ви перебуваєте на важливих переговорах чи хочете відпочити від постійного потоку інформації.

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