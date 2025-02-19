Що буде, якщо ви введете PIN-код банківської карти у зворотному порядку: чи дійсно приїде поліція

В Мережі шириться інформація, що якщо в банкоматі ввести ПІН-код картки у зворотному порядку, це нібито може сповістити поліцію або навіть допомогти отримати гроші під час пограбування.

Про це пишуть в Новини. Live.

Чи спрацює введення ПІН-коду навпаки

Ідея, що введення PIN-коду банківської картки у зворотному порядку може допомогти врятуватися від грабіжників, здається привабливою, особливо з огляду на зростання кількості нападів біля банкоматів. Наприклад, у Дніпрі 78-річну жінку нещодавно пограбували на 1 000 гривень біля банкомата. На щастя, поліцейські, які перебували неподалік, змогли оперативно затримати зловмисницю.

Однак фінансовий експерт Кирило Лавринович спростовує цей міт. Він пояснює, що банкомати не мають функції розпізнавання ПІН-коду у зворотному порядку. Якщо спробувати ввести його неправильно, термінал просто не підтвердить транзакцію. Ба більше, після трьох невдалих спроб картку може бути заблоковано.

Як діяти у разі пограбування

Фахівець із фінансової безпеки Кирило Лавринович наголошує, що якщо вас примушують зняти гроші з банкомата під загрозою насильства, не варто ризикувати, намагаючись ввести PIN-код у зворотному порядку. Найрозумніше в цій ситуації — виконати вимогу злочинця, щоб уникнути небезпеки для життя та здоров’я.

Щоб зменшити ризики під час користування банкоматом, дотримуйтеся таких правил безпеки:

Прикривайте клавіатуру рукою, вводячи ПІН-код. Регулярно перевіряйте рахунки та негайно повідомляйте банк про підозрілі операції. Не розголошуйте конфіденційну інформацію (ПІН-код, паролі, дані картки) телефоном, через SMS чи email. Перевіряйте підозрілі дзвінки та повідомлення лише через офіційні канали банку.

Крім того, експерти з кібербезпеки радять не друкувати квитанції, якщо в цьому немає нагальної потреби. Це зменшить ризик, що ваші фінансові дані потраплять до шахраїв.

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