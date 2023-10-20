Що буде, якщо залишити зарядку від телефона в розетці: три основні міфи, в які ми віримо

Наше життя важко уявити без телефону, а він, в свою чергу, не може функціонувати без періодичного заряджання. Часто користувачі просто залишають зарядку в розетці без телефона. І навколо цього вже з'явилося чимало міфів. Розбираємося, що з цього правда.

З цього приводу існує безліч думок, але правильна відповідь, на думку спеціалістів така, що найчастіше ви можете залишати зарядний пристрій в розетці без телефона і користуватися ним час від часу. На сьогоднішній день існує три основні міфи, що пов'язані з цим запитанням.

Міф 1: підвищення споживання електроенергії

Звичайно, помилково вважати, що зарядний пристрій, який підключений до розетки без телефону зовсім не споживає електроенергію. Однак, це мінімальне споживання, тобто за місяць доведеться оплатити копійки. Наприклад, якщо ви не будете вимикати зарядку з розетки протягом всього року, то "намотає" близько 1/3 кіловати. Тому сильно хвилюватися не варто.

Міф 2: через постійну роботу зарядний пристрій служить менше

Це один з найпопулярніших міфів, які "гуляють" Мережею. Вважається, якщо зарядка буде постійно включена у розетку, то термін її служби значно скоротиться. Хоча частка правди в цьому таки є, адже середній термін служби звичайного такого пристрою становить 50 тис. годин (2 тис. діб або близько 6 років). Але це означає, якщо ви будете постійно виключати зарядку з розетки, то зможете продовжити термін її служби на рік-два. Але чи є в цьому сенс? Адже за цей період роботи зарядний пристрій вже буде розхитаний і втратить свій вигляд.

Міф 3: пожежонебезпека

Чи можна завжди тримати зарядний пристрій в розетці / Фото: Pexels

Існує безліч думок. Одні вважають, що зарядний пристрій може легко спалахнути чи навіть вибухнути. Але таке може статися лише в тому разі, якщо розетка несправна або стара чи відбувся різкий стрибок напруги. Також в розетці надовго не варто залишати зарядки невідомих виробників, які можуть використовувати неякісні матеріали.

Але якщо у вас оригінальний зарядний пристрій або сучасна розетка з вбудованими USB-портами, то боятися нічого. Остання, до речі, ніщо інше, як сучасна зарядка, вмонтована в стіну.

Чому не можна тримати зарядку в розетці: важлива причина

Якщо в вашому домі є маленькі діти або домашні тварини, краще виключати зарядний пристрій з розетки і ховати його подалі. Навіть коли зарядка працює в пасивному режимі, тобто підключена до розетки без телефону, вона становить для дитини загрозу. Наприклад, малюк, кіт або собака можуть запросто перекусити шнур і не врятує навіть дуже хороша ізоляція. Також діти часто запихають у роз'єм різні металеві предмети. На виході сила струму становить близько 2А, а напруга 5 Вольт.

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