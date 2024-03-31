Що буде з організмом, якщо щодня їсти редис: переваги і недоліки весняного овоча

Цей весняний продукт дуже популярний серед українців. Як тільки редис з'являється на прилавках магазинів, її одразу купують для салатів. Але також потрібно пам'ятати про те, що будь-який, навіть корисний, продукт не варто їсти надміру.

Чим корисний редис для жінок і чоловіків

Редис містить чимало вітамінів та мінералів, що і пояснює його популярність у сезон авітамінозу. Ці овочі багаті вітамінами групи B, C, PP, а також містять залізо, натрій, калій, фосфор, кальцій та інші незамінні для організму речовини.

В редисі є також клітковина, ефірні олії та білок, які допомагають схуднути і контролювати вагу. Тим більше, що калорійність продукту дуже мала — всього 15 ккал на 100 г. Тому цей овоч можна сміливо включати у дієтичний раціон харчування.

Редис допомагає боротися із застудними захворюваннями, зміцнюючи імунітет. Особливо корисний редис для жінок, оскільки в ньому міститься велика кількість фолієвої кислоти.

А у боротьбі з авітамінозом цей весняний овоч може побити всі рекорди. Всього лише 250 г редису здатні забезпечити організм денною нормою аскорбінової кислоти.

Редис допомагає підняти гемоглобін та знизити рівень цукру в крові. Завдяки вмісту клітковини овоч запускає роботу ШКТ, виводить поганий холестерин. А тому він є продуктом номер один для тих, хто бореться із цукровим діабетом чи зайвою вагою.

Славиться редис сечогінним ефектом, а тому його варто вживати для боротьби з набряклістю. Заголом він дуже корисний для роботи нирок і печінки. А ще редис позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Кому та чому не можна їсти редис

Редис, як і будь-який інший продукт має і низку протипоказань. Зокрема, лікарі не рекомендують додавати весняний овоч до свого раціону людям з хворобами щитовидної залози, адже його зловживання може призвести до утворення пухлин.

Також редис під забороною тим, хто страждає через виразкою хворобу шлунка. Особливо важливо відмовитися від його вживання під час загострення захворювань жовчного міхура, дванадцятипалої кишки, печінки.

Лікарі радять не їсти редис щодня, оскільки це може викликати дискомфорт в кишківнику. Не можна їсти її натщесерце, адже вона містить гірчичні олії, які здатні викликати опік слизової шлунка. Скільки редиски можна з'їсти на день? Безпечною нормою є 300 г.

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