Що це за плівка з'являється на поверхні чаю та чи можна пити напій з нею: відповідь дієтологів

Чи звертали ви увагу на райдужну плівку на поверхні чаю? Це явище, яке часто дратує і викликає запитання, має просте пояснення.

Вона виникає через жорстку воду, багату на кальцій і магній. Коли гарячий чай вступає в контакт з повітрям, відбувається хімічна реакція між поліфенолами чаю і солями кальцію, що й утворює цю тонку плівку.

Іноді причиною плівки вважають залишки миючих засобів на посуді, але найчастіше це наслідок якості води. Також райдужний ефект може виникати через дрібні жирові частинки або білкові сполуки з чайного листя.

Чи небезпечна ця плівка

Багато людей запитують, чи безпечно пити чай з плівкою. Експерти запевняють, що сама плівка не становить загрози, хоча може мати неприємний смак і вигляд. Однак часте вживання чаю з високим вмістом мінералів, особливо якщо використовується жорстка вода, може призвести до накопичення солей в організмі. Це варто враховувати людям, які мають проблеми з нирками або схильність до утворення каменів.

Як позбутися плівки

Якщо плівка на чаї вам не подобається, ось кілька ефективних способів запобігти її появі:

Використовуйте фільтровану або бутильовану воду — жорстка вода є основною причиною утворення плівки.

Додайте скибочку лимона або кілька крапель лимонного соку. Лимонна кислота нейтралізує кальцієві солі та зруйнує плівку.

Можна додати дрібку соди перед кип'ятінням води — цей старий метод допомагає пом'якшити воду і запобігти утворенню плівки.

Використовуйте ситечко: змочіть його водою і обережно зніміть плівку з поверхні чаю.

Як правильно зберігати чай

Ще один важливий аспект — це зберігання чаю. Фахівці радять тримати його в керамічних або скляних контейнерах, захищених від прямого сонячного світла. Це допомагає знизити ймовірність утворення плівки на 73%, оскільки таким чином запобігається окисленню поліфенолів.

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