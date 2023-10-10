Що чоловіки роблять краще за жінок: перелік позицій, де лідирує сильна стать  

Деякі речі хлопці роблять краще за дівчат. На це твердження в світі вже давно проведено купу досліджень. Хоча тут все можна поділити навпіл: є речі, які краще вдаються жінкам, а є такі, з якими окрім чоловіка ніхто не впорається. Наприклад, суто чоловіче – прибити полицю, але буває, що жінки також деяким чоловікам дадуть фору у справі з молотком та цвяхами. А як щодо приготування смачної вечері? Тут також деякі чоловіки можуть показати майстер-клас, хоча ми звикли, що приготування їжі – це суто жіноча справа. Отже, розповідаємо, з якою справою чоловік може впоратися краще за будь-яку жінку.

Чоловіки краще готують м’ясо

Якщо брати країни Сходу, то там лише чоловіки готують м’ясо на вогні і не допускають жінок до цього сакрального процесу. Щодо країн Заходу чи Америки, згадаймо, барбекю також смажать чоловіки, навіть якщо це просто сосиски. Та й в українських сім’ях, напевно, у переважній більшості за приготування шашлику чи м’яса на мангалі відповідає сильна стать. То чому так склалося? Бо приготування страв на вогні – це важка, подекуди небезпечна справа, тому чоловіки взяли цей обов’язок на себе. До речі, якщо брати топ-50 найкращих кухарів світу, у цьому списку немає жодної жінки, оскільки така робота потребує фізичної сили та витривалості.

Чоловіки краще працюють з інструментами та меблями

Що не є дивиною, бо чоловікам досить легко прочитати будь-яку інструкцію: чи це пральна машинка, чи меблі, які потрібно скласти. Для жінок це буває непосильним завданням, хоча з пральною машиною вони точно зможуть впоратися. Норвезькі психологи навіть провели такий експеримент: хто краще та швидше збере меблі. Звичайно, переміг чоловік, оскільки розуміння того, як все працює, в них закладено самою природою.

Чоловіки краще орієнтуються у просторі

Неврологи провели дослідження, використовуючи апарат МРТ, аби вивчити мозок тисячі чоловіків, що добровільно взяли участь в експерименті. Таке дослідження показало, що сильна стать краще орієнтується у просторі, їм легше дається координація. Оскільки жінка більш інтуїтивна, керується переважно емоційним інтелектом, вона краще запам’ятовує слова, відчуття та обличчя.

Чоловіки швидше досягають кар’єрних вершин

Чоловіки лідирують переважно в технічних сферах, хоча останнім часом жінки наздоганяють їх і тут. Але жінці, погодьтеся, значно важче керувати компанією, де топ-менеджери - чоловіки. Так склалося, що чоловіки домінують у діловому світі, зокрема всі високі пости у переважній більшості займають саме вони. І це зовсім не тому, що жінки слабші чи не на стільки розумні. Просто хлопці більш рішучіші, не бояться проштовхувати свої ідеї та виявляти ініціативу. Жінка, наприклад, може довше наважуватися попросити про підвищення чи збільшення зарплати, у чоловіків з цим проблем менше – вони прямо заявляють про те, що їм потрібно. Але при цьому жінки можуть прорахувати всі ризики наперед, тому їхні проєкти більш стабільні та надійні, бо обережність у них закладена природою.

Чоловіки краще пишуть

Якщо згадати світову класику, то там панує чоловіча творчість. Та й у списках сучасних бестселерів переважна більшість належить чоловічій статі. Хоча це жодним чином не нівелює творчість жінок-письменниць. Рецензенти вважають, що у чоловіків краща якість письма та більш захопливі історії, тому вони привабливіші для читачів. Літературознавці припускають, що це може бути пов’язано з тим, що чоловіки, коли пишуть, самоусуваються від своїх героїв, дивлячись на них збоку. У той час, жінки більш емоційні, тому переживають за хід історії, хочуть щасливого кінця, щоб усі жили довго та щасливо.

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