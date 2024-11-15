Що добре роз'їдає іржу на плитці: сім перевірених домашніх засобів, які впораються не гірше за хімію

Побачили на плитці в ванній кімнаті, кухні чи на терасі непривабливі плями від іржі? Не слід панікувати. Адже їх можна з легкістю видалити за допомогою підручних засобів.

Про всі способи розповіли на порталі Sante+. Як правило, пишуть тут, плями від іржі з'являються у приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, коли будь-які металеві предмети тривалий час контактують з водою. Більш помітними, звичайно, вони будуть на плитці світлого кольору.

Для видалення плям іржі з плитки не потрібно купувати хімічні засоби в магазинах, адже з ними ефективно впораються продукти, які можна знайти в кожній оселі.

Наприклад, фахівці радять використовувати помідори. Ці овочі містять кислоту, яка ефективно бореться з мінеральними відкладеннями та плямами від іржі. Якщо у вас є на кухні помідори, вважайте, що ви вже побороли проблему. Для очищення плитки розріжте томат навпіл, на місце, яке потрібно вимити, посипте трішки солі для абразивності, а потім протріть м'якоттю помідора. Залишіть на 5-7 хвилин, а потім змийте.

Не менше ефективно очистить іржу на плитці оцет. Він також містить кислоту, яка швидко прибирає вапняний наліт, жир і іржу. На ділянку, яку потрібно очистити налийте 2-3 ч. ложки оцту, залишіть на 3-5 хвилин, потрім протріть поверхню чистою ганчіркою. Процедуру можна повторювати, поки пляма не зникне повністю.

Ще одним продуктом з кухні, який впорається з плямами від іржі, є лимон. Він є чудовим природним очищувачем з антибактеріальними властивостями. Вичавіть сік з одного лимону, додайте трішки солі, ретельно розмішайте і нанесіть приблизно 1/4 цього засобу на іржу. Залишіть на 4 хвилини, потім обережно протріть зубною щіткою з м'якою щетиною.

Видалити іржу з плитки допоможе і зубна паста. В ній часто міститься харчова сода, яка ефективно справляється з такими забрудненнями. Нанесіть безпосередньо на пляму невелику кількість пасти, потріть щіткою круговими рухами. Потім промийте водою з милом і витріть насухо.

Цікаво, що з плямами від іржі може впоратися навіть засіб для миття посуду. Але пам'ятайте, що він допоможе лише в тому разі, якщо сліди лише з'явилися. 2 ст. ложки засобу розведіть у 1 л теплої води, нанесіть на поверхню плитки, залишіть на кілька хвилин, потім протріть губкою і змийте чистою водою.

Ви також можете змішати харчову соду з лимонним соком для отримання більш ефективного засобу від іржі. Зробіть пасту з цих продуктів, нанесіть на пляму і залишіть на 5-7 хвилин, потім змийте. За необхідності повторіть.

Харчову соду також можна змішати з засобом для миття посуду. Ця суміш ідеально підходить, якщо плями іржі вже поширилися по всій поверхні плитки. Налийте у відро 1 л теплої води, додайте 1 ст. ложку засобу для миття посуду і 3 ст. ложки соди. Перемішайте. Нанесіть на плитку, залишіть, щоб подіяло, ретельно очистіть м'якою щіткою і промийте чистою водою.

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