Що додати до борщу під час варіння, щоб зберегти насичений червоний колір буряків

Не в усіх борщ виходить яскраво-червоного кольору, але це питання можна легко вирішити за допомогою маленької хитрості.

Розповідаємо, чому буряк втрачає під час варіння свій насичений яскравий колір, і як цьому запобігти.

Чому борщ стає світлішим під час приготування

Щоб борщ видався не лише смачним, а й апетитним на вигляд, спочатку треба розібратися, чому він досить часто виходить блідого помаранчевого кольору. Бо після того, як туди покласти буряки, рідина стає бордовою, а вже наприкінці приготування колір змінюється і набуває помаранчевого відтінку. Насправді, все залежить від буряків.

Якщо довго варити буряк, він втрачає свій колір. Тому цей овоч не варто довго готувати, а додавати до борщу за 10 хвилин до повної готовності страви. Також для борщу варто вибирати правильний сорт буряка, найкращими будуть салатні овочі темно-бордового кольору.

Як закріпити колір буряка: маленька хитрість про яку мало хто знає

Аби борщ мав бордовий насичений колір, треба підготувати буряк. Перед тим, як додавати натертий овоч до борщу, слід вичавити на нього пів лимона, добре перемішати і дати постояти 3-4 хвилини. Таким чином яскравий колір "закріпиться" і страва набуде насиченого відтінку, буряк не виварюватиметься і залишиться яскраво-червоним.

Ще можна натерти сирий буряк і покласти до металевої миски, вона краще зберігає температуру. Потім треба залити натертий овоч окропом і дати постояти. А наприкінці приготування борщу, коли вже залишиться 5-10 хвилин до повної готовності, необхідно додати буряк. Таким чином він не втратить свого кольору, і борщ вийде бордового насиченого відтінку.

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