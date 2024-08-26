Що додати до картопляного пюре замість молока, щоб було смачне та ніжне

Розповідаємо, як приготувати ідеальне пюре без молока, яких помилок варто уникати під час приготування страви.

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Якщо картопляне пюре приготоване правильно, воно має вершковий смак, ніжну структуру та жовтий відтінок. Це універсальна страва, яка легко готується, але треба знати деякі хитрощі, щоб вона вийшла по-справжньому смачною.

Як правильно готувати картопляне пюре:

Треба добре вимити картоплю перед чищенням, щоб не було характерного запаху землі. Готувати картоплю необхідно одразу після чищення. Якщо довго тримати її у воді, вимиється крохмаль. Кидати картоплю треба в підсолену киплячу воду. Вода має покривати картоплю повністю, варити її треба 25 хвилин під кришкою. Не можна використовувати ні блендер, ні комбайн, товкти краще традиційним способом. Додавати масло варто вже в товчену картоплю. Якщо ви додаєте молоко чи інші рідини, їх треба підігріти, бо пюре буде сірого кольору. Не треба готувати картопляне пюре на всяк випадок, його краще їсти одразу.

Що можна додавати в пюре замість молока, щоб воно було смачним

Оливкова олія і печений часник. Овоч має багато фруктового цукру, який карамелізується під час запікання. До картопляного пюре можна додавати цілу головку, страва буде лише смачнішою. Перед запіканням у головки треба зрізати верхівку, потім полити часник оливковою олією і запікати 15 хвилин. У потовчену картоплю додайте розім’ятий часник і трохи оливкової олії. Найкраще таке пюре подавати з м'ясом.

Овоч має багато фруктового цукру, який карамелізується під час запікання. До картопляного пюре можна додавати цілу головку, страва буде лише смачнішою. Перед запіканням у головки треба зрізати верхівку, потім полити часник оливковою олією і запікати 15 хвилин. У потовчену картоплю додайте розім’ятий часник і трохи оливкової олії. Найкраще таке пюре подавати з м'ясом. Вершкове масло. Його рекомендують додавати в розтопленому вигляді, тоді текстура пюре буде ніжною, а смак – вершковим. Масло можна замінити теплими вершками.

Його рекомендують додавати в розтопленому вигляді, тоді текстура пюре буде ніжною, а смак – вершковим. Масло можна замінити теплими вершками. Пармезан, сметана чи йогурт. Ці складники також зроблять ваше пюре ідеально вершковим. Окрім того, з його залишків вийде ідеальний пиріг або запіканка, які неодмінно сподобаються усій родині.

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