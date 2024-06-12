Що додати до порошку для прання, щоб вдвічі підсилити його дію: додатково ще й заощадите

Щоб заощадити пральний порошок і значно підсилити його дію, потрібно знати один невеликий секрет.

Інколи буває, що речі, навіть після прання у машинці, мають не зовсім свіжий вигляд. Дехто намагається вирішити таку проблему, додаючи більше прального порошку. Однак, після такого речі можуть швидко тьмяніти і ставати неприємними на дотик, адже мийний засіб погано вимивається з тканини.

Щоб ви завжди були задоволені результатом прання, можете скористатися простими, але дієвими методами. Наприклад, до прального порошка можна додати деякі інгредієнти, які підсилять його дію і допоможуть навіть заощадити.

Одним із таких компонентів є цукор. Він сприятиме збереження білого кольору на будь-якій тканині. А ще він надзвичайно корисний під час прання шовкових чи вовняних речей, адже допомагає захистити їх від деформування та розтягнення, що часто трапляється у машинці.

Справжні дива може творити і звичайна кухонна сіль. Для чого в пральний порошок додають сіль? Завдяки цьому компоненту мийний засіб буде набагато краще вимиватися з тканин. На барабан потрібно додати всього лише 1 ст. ложку і хлорид натрію буде працювати.

Ще одним засобом, який часто використовують під час прання заощадливі люди, є нашатирний спирт. Його змішують з пральним порошком, коли перуть кольорові речі, щоб їх не зіпсувати. Спочатку 1 ст. ложку нашатирного спирту змішайте у 5 л води, потім ретельно перемішайте розчин. Під час прання потрібно влити в барабан 4 ст. ложки отриманого засобу.

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