Що додати до тіста для дерунів, якщо вони вже потемніли: не всі про це знають

Коли готуєте деруни, часто буває, що картопля окислюється на повітрі, через що страва виходить темного кольору. Це має малоапетитний вигляд.

Насамперед, слід запам'ятати, що у приготуванні ідеальних дерунів, важливу роль відіграє швидкість. Потрібно не зволікати. Як тільки натерли картолю, додали борошно, яйце, приправи, починайте одразу смажити.

Якщо ви зробите все швидко, то страва точно не встигне потемніти, тому що сира картопля буде контактувати з повітрям мало часу.

Однак, якщо раптом так сталося, що тісто вже починає темніти на очах, не переживайте. Все можна виправити. Головне, не починайте смажити деруни, поки не додасте один важливий інгредієнт, інакше вони точно будуть малоапетитні на вигляд.

Освітлити тісто для дерунів допоможе всього лише одна ложка сметани або кефіру. Швиденько додайте її до суміші з картоплі, борошна, яйця, приправ, перемішайте і починайте смажити.

Втім, коли під рукою немає сметани чи кефіру, також не біда. Підійде будь-який молочний продукт. Головне, якщо використовувати молоко, то підливати гаряче.

Також експерти рекомендують обов'язково накривати сковорідку кришкою під час смаження дерунів, тоді картолпя буде менше контактувати з повітрям.

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