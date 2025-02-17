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Що додати у воду, щоб добре помити підлогу: цей продукт ефективно використовували наші бабусі

Що додати у воду, щоб добре помити підлогу: цей продукт ефективно використовували наші бабусі

Що додати у воду, щоб добре помити підлогу / Фото: pixabay.com

Наші бабусі обходилися без побутової хімії, використовуючи натуральні засоби. Один з їхніх методів – прибирання за допомогою гірчичного порошку – сьогодні вважають справжньою "екореволюцією", адже відомо, що гірчиця ефективно знищує 99,6% бактерій, зокрема і стійкі штами стафілокока.

Для порівняння – більшість широко вживаних магазинних засобів знищують лише 94–97% бактерій.

Натуральний універсальний засіб для прибирання

Розчиніть 100 г гірчичного порошку та 50 г харчової соди в 1 л теплої води. Для приємного аромату й додаткового знезаражувального ефекту додайте 10 крапель ефірної олії чайного дерева.

Гірчиця як натуральний засіб для прибирання

Рівномірно нанесіть розчин на підлогу за допомогою швабри з мікрофібри, залиште на 10 хвилин, потім змийте чистою водою.

Для миття плитки та кахлю приготуйте густу пасту: змішайте гірчичний порошок, соду та оцет у співвідношенні 2:1:1.

Незвичайні способи використання гірчиці

  • Полірування скла. Розчиніть 1 ст. л. гірчичного порошку в 500 мл води, розпиліть на скло та витріть газетою – це надасть поверхні додаткового блиску.
  • Очищення витяжки від жиру. Змішайте гірчичний порошок із лимонним соком до пастоподібної консистенції, нанесіть на забруднену решітку, залиште на 20 хвилин, після чого змийте.
  • Безпечна дезінфекція дитячих іграшок. Занурте пластикові іграшки в розчин гірчиці (2 ст. л. на 1 л води) і залиште на пів години, після чого ретельно промийте.

Важливі застереження

Гірчичний порошок не підходить для догляду за мармуром і деревом, оскільки дрібні часточки можуть пошкодити поверхню, залишаючи подряпини.

Не застосовуйте гірчицю для очищення алюмінію – хімічна реакція може спричинити потемніння металу.

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