Що додати у воду, щоб добре помити підлогу: цей продукт ефективно використовували наші бабусі

Наші бабусі обходилися без побутової хімії, використовуючи натуральні засоби. Один з їхніх методів – прибирання за допомогою гірчичного порошку – сьогодні вважають справжньою "екореволюцією", адже відомо, що гірчиця ефективно знищує 99,6% бактерій, зокрема і стійкі штами стафілокока.

Для порівняння – більшість широко вживаних магазинних засобів знищують лише 94–97% бактерій.

Натуральний універсальний засіб для прибирання

Розчиніть 100 г гірчичного порошку та 50 г харчової соди в 1 л теплої води. Для приємного аромату й додаткового знезаражувального ефекту додайте 10 крапель ефірної олії чайного дерева.

Гірчиця як натуральний засіб для прибирання

Рівномірно нанесіть розчин на підлогу за допомогою швабри з мікрофібри, залиште на 10 хвилин, потім змийте чистою водою.

Для миття плитки та кахлю приготуйте густу пасту: змішайте гірчичний порошок, соду та оцет у співвідношенні 2:1:1.

Незвичайні способи використання гірчиці

Полірування скла. Розчиніть 1 ст. л. гірчичного порошку в 500 мл води, розпиліть на скло та витріть газетою – це надасть поверхні додаткового блиску.

Розчиніть 1 ст. л. гірчичного порошку в 500 мл води, розпиліть на скло та витріть газетою – це надасть поверхні додаткового блиску. Очищення витяжки від жиру. Змішайте гірчичний порошок із лимонним соком до пастоподібної консистенції, нанесіть на забруднену решітку, залиште на 20 хвилин, після чого змийте.

Змішайте гірчичний порошок із лимонним соком до пастоподібної консистенції, нанесіть на забруднену решітку, залиште на 20 хвилин, після чого змийте. Безпечна дезінфекція дитячих іграшок. Занурте пластикові іграшки в розчин гірчиці (2 ст. л. на 1 л води) і залиште на пів години, після чого ретельно промийте.

Важливі застереження

Гірчичний порошок не підходить для догляду за мармуром і деревом, оскільки дрібні часточки можуть пошкодити поверхню, залишаючи подряпини.

Не застосовуйте гірчицю для очищення алюмінію – хімічна реакція може спричинити потемніння металу.

Читайте також: