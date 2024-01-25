Що додати у воду, щоб сковорідки й деко сяяли, наче нові: нагар та жир зійдуть за 5 хвилин

Не варто купувати дорогі професійні засоби для чищення нагару та жиру з посуду, коли у вас усі необхідні інгредієнти є під рукою. Треба просто додати їх у воду під час миття брудного посуду, і через кілька хвилин все сяятиме чистотою. Розповідаємо, якими підручними засобами можна відчистити кухонне начиння до блиску.

Чим відчистити сковорідки й деко до блиску: поради досвідчених господинь

Оцет 99% і сода. Такий спосіб ідеально підходить для чищення емальованого й металевого посуду, антипригарного покриття та алюмінію. Завдяки вмісту кислоти, оцет прекрасно впорається навіть із дуже старим жиром та нагаром. Заповніть раковину водою, додайте туди 150 грамів оцту і пів склянки соди, добре розмішайте та занурте у розчин брудний посуд. Через сорок хвилин зітріть залишки бруду губкою і добре прополоскайте кухонне начиння.

Такий спосіб ідеально підходить для чищення емальованого й металевого посуду, антипригарного покриття та алюмінію. Завдяки вмісту кислоти, оцет прекрасно впорається навіть із дуже старим жиром та нагаром. Заповніть раковину водою, додайте туди 150 грамів оцту і пів склянки соди, добре розмішайте та занурте у розчин брудний посуд. Через сорок хвилин зітріть залишки бруду губкою і добре прополоскайте кухонне начиння. Сода і перекис водню. Ці засоби підходять для сталевого, емальованого та алюмінієвого посуду. Із соди та перекису треба зробити пастоподібну суміш і нанести її локально на забруднені місця чи натерти увесь посуд. Залиште пасту відпрацьовувати упродовж години, потім витріть губкою залишки бруду і ретельно вимийте посуд. Є ще один спосіб: треба посипати брудну сковорідку чи деко содою, а потім розпилити пульверизатором перекис. Варто залишити посуд на ніч, до ранку весь нагар та жир самі зійдуть, залишиться лише прополоскати чистою водою.

Ці засоби підходять для сталевого, емальованого та алюмінієвого посуду. Із соди та перекису треба зробити пастоподібну суміш і нанести її локально на забруднені місця чи натерти увесь посуд. Залиште пасту відпрацьовувати упродовж години, потім витріть губкою залишки бруду і ретельно вимийте посуд. Є ще один спосіб: треба посипати брудну сковорідку чи деко содою, а потім розпилити пульверизатором перекис. Варто залишити посуд на ніч, до ранку весь нагар та жир самі зійдуть, залишиться лише прополоскати чистою водою. Оцет і лимонний сік. Цією сумішшю можна мити антипригарне покриття, металевий, алюмінієвий та емальований посуд. У рівних частинах треба змішати оцет і лимонний сік, обробити цим засобом жирні, брудні чи пригорілі місця. Через 5 хвилин бруд можна буде легко зчистити губкою, а посуд сяятиме, як новий.

Цією сумішшю можна мити антипригарне покриття, металевий, алюмінієвий та емальований посуд. У рівних частинах треба змішати оцет і лимонний сік, обробити цим засобом жирні, брудні чи пригорілі місця. Через 5 хвилин бруд можна буде легко зчистити губкою, а посуд сяятиме, як новий. Соляний скраб. Такий спосіб буде безпечним для алюмінієвого і металевого начиння. Спочатку треба намочити посуд у мильній воді, потім посипати брудні місця крупною кам’яною сіллю. Далі варто протерти посуд губкою і промити водою. Не слід використовувати сіль для антипригарного покриття, оскільки воно може пошкодитися.

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