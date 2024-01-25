Що додати у воду, щоб сковорідки й деко сяяли, наче нові: нагар та жир зійдуть за 5 хвилин

Такі методи безпечні навіть для посуду з антипригарним покриттям.
Не варто купувати дорогі професійні засоби для чищення нагару та жиру з посуду, коли у вас усі необхідні інгредієнти є під рукою. Треба просто додати їх у воду під час миття брудного посуду, і через кілька хвилин все сяятиме чистотою. Розповідаємо, якими підручними засобами можна відчистити кухонне начиння до блиску.
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- Оцет 99% і сода. Такий спосіб ідеально підходить для чищення емальованого й металевого посуду, антипригарного покриття та алюмінію. Завдяки вмісту кислоти, оцет прекрасно впорається навіть із дуже старим жиром та нагаром. Заповніть раковину водою, додайте туди 150 грамів оцту і пів склянки соди, добре розмішайте та занурте у розчин брудний посуд. Через сорок хвилин зітріть залишки бруду губкою і добре прополоскайте кухонне начиння.
- Сода і перекис водню. Ці засоби підходять для сталевого, емальованого та алюмінієвого посуду. Із соди та перекису треба зробити пастоподібну суміш і нанести її локально на забруднені місця чи натерти увесь посуд. Залиште пасту відпрацьовувати упродовж години, потім витріть губкою залишки бруду і ретельно вимийте посуд. Є ще один спосіб: треба посипати брудну сковорідку чи деко содою, а потім розпилити пульверизатором перекис. Варто залишити посуд на ніч, до ранку весь нагар та жир самі зійдуть, залишиться лише прополоскати чистою водою.
- Оцет і лимонний сік. Цією сумішшю можна мити антипригарне покриття, металевий, алюмінієвий та емальований посуд. У рівних частинах треба змішати оцет і лимонний сік, обробити цим засобом жирні, брудні чи пригорілі місця. Через 5 хвилин бруд можна буде легко зчистити губкою, а посуд сяятиме, як новий.
- Соляний скраб. Такий спосіб буде безпечним для алюмінієвого і металевого начиння. Спочатку треба намочити посуд у мильній воді, потім посипати брудні місця крупною кам’яною сіллю. Далі варто протерти посуд губкою і промити водою. Не слід використовувати сіль для антипригарного покриття, оскільки воно може пошкодитися.
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