Що додати в гороховий суп для смаку: всього один інгредієнт, який змінить все

Щоб зварити ідеальний гороховий суп, спробуйте додати до страви всього лише один цікавий інгредієнт.

Кулінари радять використовувати у процесі приготування цієї поживної страви копчені свинячі реберця. Однак такий варіант не єдиний, якщо ви хочете додати до горохового супу аромату та смаку кіпчення.

Деякі фахівці стверджують, що такого самого ефекту можна досягти, якщо додати до горохового супу шматок копченого сала або будь-які частини копченої курки (крильця, стегна тощо).

Куряче м'ясо або копчене сало потрібно залити водою у досить глибокій каструлі. Потім поставити на вогонь. Багато часу для приготування цієї страви не знадобиться, тому що всі ці продукти вже готові. У процесі варіння вони віддадуть бульйоні смак та аромат кіпчення.

Коли бульйон вже буде майже готовим, обов'язково витягніть шматок сала або куряче м'ясо. Сало можна тепер нарізати невеликими кубиками, а в курятини зняти м'ясо з кісточок. Відправте всі ці продукти назад до супу.

Завдяки такій простій кулінарній хитрості гороховий суп набуде насиченого аромату та смаку копченого м'яса. І ваші рідні точно проситимуть ще одну тарілочку.

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