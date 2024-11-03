Що додати в пісок для зберігання моркви, щоб вона була твердою до самої весни

Напевно, не всім вдається зберегти моркву пружною та цілою до весни. Коренеплід досить вибагливий, тому потребує особливих умов зберігання. Українські господарі зазвичай зберігають моркву в піску, це допомагає уникнути в’янення та гниття. Розповідаємо, посилаючись на матеріал Ukr.Media, про кілька хитрощів, які допоможуть зберегти овочі свіжими та цілими до самої весни.

Як правильно зберігати моркву, щоб вона була хрумкою до весни: поради експертів

За словами фахівців до піску, де зберігається морква, треба додавати рис. Це допоможе запобігти гниттю коренеплодів і збереже їхні корисні властивості та пружність. На 5 кілограмів піску рекомендовано додавати склянку рису.

Також під час зберігання моркви можна використовувати сорбенти – сіль та деревне вугілля. Ці речовини треба просто ставити в ящиках поряд з місцем, де зберігаються овочі.

Щоб уберегти коренеплоди від мишей, досвідчені господарі рекомендують змішати колючки реп’яха з гострим меленим перцем та розкласти навколо моркви.

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