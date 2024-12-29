Що додати в тісто, щоб млинці не рвалися й не були тугими: секрет професійних кухарів

Не кожній господині вдається приготувати млинці, щоб не рвалися, не були товстими і тугими. Однак, є кулінарний лайфгак, яким поділилися професійні кухарі, що допоможе вирішити всі проблеми одним махом. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі новини", що додаи в тісто, щоб млинці були мереживними і тоненькими та мали вершковий смак.

Як приготувати тоненькі мереживні млинці, щоб не рвалися: секрет від професійних кухарів

Щоб приготувати тісто, змішайте 2 яйця, одну столову ложку цукру, 100 грамів сметани, пів чайної ложки солі, 2 столові ложки олії, 200 грамів борошна. Потім налийте у тісто 500 грамів сильногазованої води, додаючи її поступово, щоб тісто вийшло однорідної консистенції.

Тісто має бути рідким, щоб добре розтікалося по сковорідці. Тоді млинці будуть тоненькими, але не рватимуться, бо газована вода робить їх мереживними. Варто враховувати те, що мінералка повинна бути сильногазованою, вона насичуватиме тісто киснем, тоді млинці не рватимуться, однак будуть ніжними, а не тугими.

Щоб смак млинців був вершковим, змащуйте сковорідку не олією, а вершковим маслом. Також можна змащувати маслом кожен готовий млинець.

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