Що Ісус говорив про кінець світу: які слова Христа збуваються вже зараз

Ісус вказував на деякі ознаки кінця світу, щоб кожне людське покоління звертало на них особливу увагу.

У Біблії написано, як Ісус відповів на пряме питання своїх учнів про ознаки наближення кінця світу. Він перерахував їх, а віруючі упродовж двох тисяч років слідкували за ними. Син Божий також сказав своїм учням: "А про той день і годину ніхто не знає, навіть янголи небесні – лише Отець" (Матвія 24, 36).

Які ознаки наближення кінця світу: про що попереджав Ісус

У "Євангелії від Матвія" передано наступні ознаки, що вказують на кінець світу.

Фальшиві месії. Вказано не довіряти тим, хто буде називати себе синами божими, подібними Ісусу Христу. Інакше можна буде розплатитися за свою необачність. "Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато прийде в Моє ім’я, що будуть казати: Я – Христос" (Матвія 24, 4-5).

Вказано не довіряти тим, хто буде називати себе синами божими, подібними Ісусу Христу. Інакше можна буде розплатитися за свою необачність. "Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато прийде в Моє ім’я, що будуть казати: Я – Христос" (Матвія 24, 4-5). Війни. Було сказано Христом про початок війн між країнами, але так потрібно, щоб це сталося. "Ви почуєте про війни, але не тривожтеся, бо треба, щоб це все сталося. Народ на народ повстане й царство на царство" (Матвія 24, 6-7).

Було сказано Христом про початок війн між країнами, але так потрібно, щоб це сталося. "Ви почуєте про війни, але не тривожтеся, бо треба, щоб це все сталося. Народ на народ повстане й царство на царство" (Матвія 24, 6-7). Голод і землетруси. Син Божий вказав своїм учням, що по всій землі будуть хвороби, землетруси та голод, і цього не уникнути. "Голод, чума та землетруси будуть у різних місцях" (Матвія 24, 7-8).

Син Божий вказав своїм учням, що по всій землі будуть хвороби, землетруси та голод, і цього не уникнути. "Голод, чума та землетруси будуть у різних місцях" (Матвія 24, 7-8). Переслідування. Ісус передав своїм учням, що тих, хто несе правду про нього, будуть переслідувати, люди зраджуватимуть і ненавидітимуть одне одного. А тих, хто повірить лжепророкам, нічого доброго не чекає.

Ісус передав своїм учням, що тих, хто несе правду про нього, будуть переслідувати, люди зраджуватимуть і ненавидітимуть одне одного. А тих, хто повірить лжепророкам, нічого доброго не чекає. Затемнення сонця. Також Ісус вказував на затемнення сонця. "Враз у ті дні скорботні сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого блиску" (Матвія 24, 29).

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