Що категорично не можна давати курям: фермер назвав продукти, які викликають діарею та інші проблеми

Не слід додавати до раціону курей певні продукти, інакше у свійської птиці виникнуть проблеми з травленням.

Про те, чим не можна годувати курей, розповів на своєму YouTube-каналі "Кури в гаражі" український фермер. За його словами, не слід давати свійській птиці надто багато овочів, зокрема, капусти, кабачків, буряка та моркви.

Однак, в невеликій кількості всі вони можуть бути навіть корисними, адже містять важливі для організму курей елементи.

Також автор ролика наголосив на тому, які саме продукти взагалі заборонено давати курям. Наприклад, ніколи не годуйте свійську птицю продуктами, що вже запліснявіли. Курям не можна їсти білий хліб, стебла томатів, баклажанів або картоплі.

Окрім цих продуктів, в жодному разі не годуйте курей пересоленими продуктами, зокрема, квашеною капустою чи маринованими огірками, а також позеленілою картоплею.

Звичайно, якщо раптом ви дали такі продукти один раз, то нічого поганого статися не повинно. Проте, каже фермер, на постійній основі цього робити не варто.

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