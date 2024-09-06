Що категорично не можна прати за 60 градусів: повний перелік

Якщо користуватися якісним пральним порошком, то навіть дитячі речі та постільну білизну можна прати за сорока градусів. Так, можливо деякі речі доведеться попередньо замочувати, однак, ви тим самим збережете яскравість кольору, первозданну форму та структуру тканини. А є такі типи тканин, які категорично не можна прати у гарячій воді, навіть сорок градусів для цих речей будуть неприйнятними. Висока температура та інтенсивне прання можуть зіпсувати такі делікатні тканини і реанімувати їх буде неможливо.

Що не можна прати за температури 60 градусів

Шовк. Категорично заборонено прати за 60 градусів речі із шовку. Таку тканину перуть за температури 30 градусів.

Категорично заборонено прати за 60 градусів речі із шовку. Таку тканину перуть за температури 30 градусів. Синтетика. Не можна прати синтетику за високої температури, вона одразу втрачає колір та форму. Ці речі варто прати за температури 30-40 градусів.

Не можна прати синтетику за високої температури, вона одразу втрачає колір та форму. Ці речі варто прати за температури 30-40 градусів. Батист, бамбук і паплін. Вони витримають таку температуру, але тканина швидше зношуватиметься. Тому краще такі речі прати за 40 градусів.

Вони витримають таку температуру, але тканина швидше зношуватиметься. Тому краще такі речі прати за 40 градусів. Тюль, шифон, віскоза, мережива і шерсть необхідно прати в холодній або теплій воді до 30 градусів, не використовуючи режим прання, який триває більше 50 хвилин.

Які речі можна прати за 60-90 градусів

Можна прати дитячі речі, щоб захистити їх від бактерій. Але вони повинні бути на 100% натуральними. Це стосується переважно білих речей, інші втрачатимуть колір, тому це варто враховувати.

Також інтенсивне прання за 60-90 градусів підходить для постільної білизни та кухонних рушників з натуральних тканин. Тут варто не забувати про попереднє замочування, якщо є потреба у виведенні в’їдливих плям.

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