Що категорично не можна робити після заходу сонця: інакше - накличете неприємності

За старих часів вірили, що деякі дії після заходу сонця пророкують біди та неприємності.

Усі ми чули від бабусь та літніх людей, що підмітати в будинку, виносити сміття чи щось давати після заходу сонця не варто. Нібито це вимете з дому позитивні енергії - щастя, здоров'я, любов, а успіх може покинути оселю. А ще існувало переконання: якщо порушити таку заборону, то члени сім’ї можуть почати хворіти.

Що не можна робити після заходу сонця? Правда це чи забобони? Що на це каже церква? Відповіді - у матеріалі ТСН.ua.

Не можна виносити сміття

Наші предки вважали, що у темний час доби виходить нечиста сила, яка може нашкодити чи привернути негаразди. Нібито людині загрожують сварки чи конфлікти у сім'ї, а також проблеми з друзями, начальством та близькими людьми.

Тим часом китайське вчення з фен-шуй також радить виносити з дому сміття до заходу сонця. Інакше - можна позбавитись фінансового успіху, щастя і везіння.

Не можна замітати у будинку

Існують повір'я, що краще увечері не замітати у будинку - варто дочекатися ранку. Пращури вірили, що після заходу сонця уся нечисть виходить на прогулянку, а тому наводити лад у хаті чи замітати було заборонено. Наші бабусі й досі не вимітають сміття за поріг, аби нечисть не прослизнула всередину.

Також вважалося: якщо підмітати підлогу ввечері перед поїздкою або відрядженням, не буде захисту та успіху в дорозі.

Не можна нічого давати і позичати

Також у давнину вірили, що увечері не можна нічого позичати або віддавати з дому, бо можна позбутися здоров'я, сім'ї та грошей. Є люди, які знають про цю прикмету. Вони спеціально щось просять після заходу сонця, аби підживитися енергією, а також забрати успіх в інших.

Зазначимо, що наші предки деякі речі не давали з дому ні у світлу пору доби, ні ввечері. Наприклад, позичена сіль могла принести неприємності; віник - позбавить будинок захисту, а якщо дати комусь кухонні приналежності, то ви поділитеся своїм щастям з іншими.

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